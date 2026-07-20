El entorno de Ferrao, sobre las primarias del PSOE: "Lo fundamental es el proyecto"

Si unas primarias ya de por sí tienen mucho de frenético, lo que quizás no se esperaba tanto en el entorno del PSOE de Gijón es que fuera a haber una carrera para llegar a ellas. Y es que, tras el paso adelante dado por la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, en la anterior asamblea local del partido, donde confirmó que optaría a ser candidata, ahora, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, es un grupo de afines al exconcejal Alberto Ferrao el que apura para que el secretario de Cultura de la Federación Socialista Asturiana (FSA) esté en la línea de salida. Desde su entorno se afirma que se trabaja pensando en que "lo importante es el proyecto" y que se busca en estos meses "construir desde la militancia para recuperar el gobierno de la ciudad".

Alberto Ferrao, a la derecha, en el mismo encuentro en la Casa del Pueblo. | ÁNGEL GONZÁLEZ

El verano, además de caluroso, es largo. Y, por delante, pueden quedar algunas sorpresas. Hay algunas que prácticamente son secretos a voces. Es el caso del actual concejal del Grupo Municipal Socialista Ramón Tuero. El edil lleva tiempo reuniendo apoyos y espera a que el partido haga oficiales sus tiempos para confirmar que está recogiendo los avales necesarios para ser una opción en las primarias. Mientras, habrá que ver si sale la que podría ser ya una cuarta vía. En las últimas semanas está encima de la mesa la posibilidad de que haya un candidato con buena sintonía con la actual Ejecutiva. Las quinielas señalan a Manuel Vallina, jefe de Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes, o incluso también a la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

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Mientras, desde el entorno de Ferrao se reconocía ayer que se trabaja pensando más "en un proyecto que en nombres", aunque reconociendo que estos "son importantes" y poniendo por delante, sobre todo, lo que entienden que es "lo mejor para la ciudad" y "lo mejor para el partido". Que este grupo de afines al exconcejal de Cultura durante parte de la etapa de Ana González se está moviendo para que Ferrao esté en las primarias es algo que también se sabe en la Ejecutiva, ya que dicha posibilidad se le ha comunicado a alguno de sus miembros. Los próximos días serán importantes para ver qué sucede y cómo se llega al mes de septiembre.