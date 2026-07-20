Gijón estalla con la segunda estrella de España: "¡Cómo hemos sufrido!"

Costó, se sufrío, pero mereció la pena. Y ya se nota en las calles. Gijón, entera, sale a celebrar la segunda estrella de España. Gijón, entera, sale a disfrutar que España es campeona del Mundo. Otra vez. Al igual que en 2010, al igual que con Iniesta, solo que ahora con el gol de Ferrán, la felicidad es completa.

Una felicidad que se ha notado en los bajos de El Molinón. Esta es una de las zonas álgidas en la ciudad para ver los partidos importantes del Sporting cuando juega fuera y durante todo el Mundial lo ha sido ahora para seguir a España en Mundial. Centenares de gijoneses jóvenes y no tan jóvenes celebraron el gol de Ferrán. Y la celebración fue aún mayor cuadno el árbitro pitó el final.

Ahora queda por delante una larga noche de fiesta, de baños, seguro, en las fuentes públicas y los más valientes en San Lorenzo. La felicidad es completa y se nota ya en todas las calles. Las sirenas no paran de sonar. Tampocos los cláxones de los coches, ni las bocinas.

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Serán miles de gijoneses los que festejen. Muchos hasta que salga el sol. Y es que la ocasión lo merece porque España es campeona del Mundo. Otra vez.