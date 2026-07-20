Gijón lucirá una gran bandera de España junto a la avenida de El Molinón

El Ayuntamiento de Gijón instalará una bandera de España en la rotonda ubicada junto a la avenida de El Molinón, en el tramo que separa la misma del estadio. Ya se han realizado, a través de una asistencia técnica, los cálculos para la cimentación y en las próximas semanas se iniciará el proceso de licitación con vistas a proceder a su colocación en otoño.

“No podría haber mejor momento para este anuncio que el día después de que nuestra Selección haya vuelto a hacer historia, uniendo a todo un país y ejemplificando una vez más el valor de lo colectivo”, destacó el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios.

El Ayuntamiento enmarca su colocación en el significado recogido por la Constitución, en la que se define la bandera de España como el “signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y la representación de los valores y libertades superiores expresados en la Constitución”.