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Gijón lucirá una gran bandera de España junto a la avenida de El Molinón

"No hay mejor momento para este anuncio", dice el edil de Relaciones Institucionales al festejar el triunfo de la selección española de fútbol

La instalación será en otoño

Jóvenes festejan el triunfo con banderas de España en el parque Hermanos Castro.

Jóvenes festejan el triunfo con banderas de España en el parque Hermanos Castro. / Juan Plaza

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R. Valle

Gijón

El Ayuntamiento de Gijón instalará una bandera de España en la rotonda ubicada junto a la avenida de El Molinón, en el tramo que separa la misma del estadio. Ya se han realizado, a través de una asistencia técnica, los cálculos para la cimentación y en las próximas semanas se iniciará el proceso de licitación con vistas a proceder a su colocación en otoño.

“No podría haber mejor momento para este anuncio que el día después de que nuestra Selección haya vuelto a hacer historia, uniendo a todo un país y ejemplificando una vez más el valor de lo colectivo”, destacó el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios.

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El Ayuntamiento enmarca su colocación en el significado recogido por la Constitución, en la que se define la bandera de España como el “signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y la representación de los valores y libertades superiores expresados en la Constitución”.

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