Nueva licitación con más presupuesto en el segundo intento para estrenar oficina de turismo frente a La Escalerona
El equipamiento, que incluye un almacén para el equipo de salvamento, se demora al año que viene tras quedar desierta por falta de ofertas la primera contratación
El Ayuntamiento de Gijón vuelve a buscar una empresa que quiera diseñar y ejecutar una nueva oficina de información turística en los jardines del Naútico. Aunque su estreno ya no será posible hasta el año que viene. Tras quedar desierta por falta de ofertas la licitación del pasado febrero, desde Alcaldía se acaba de impulsar una nueva licitación para la redacción del proyecto completo y posterior ejecución de las obras de la nueva oficina de turismo, a ubicar frente a La Escalerona y con un incremento de presupuesto respecto a la propuesta de principios de año. La actual instalación ya tiene 22 años.
El incremento económico es de unos 20.000 euros ya que en esta segunda licitación el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, se fija en 320.000 euros: 35.000 para la redacción del proyecto y 285.000 para las obras. Lo que se pide es una edificación prefabricada y modular de unos 70 metros cuadrados y que además de dar cobertura al equipo de InfoGijón reserve un espacio de unos cinco metros cuadrados que sirva de almacén para enseres del servicio de salvamento de playas.
Su ubicación se plantea detrás del actual espacio que ocupa la caseta de información turística y conllevará la adecuación, con sus accesos y entorno verde, de unos 200 metros cuadrados.
En cuanto al plazo total del contrato se fija en cuatro meses. La adjudicataria tendrá 45 días naturales para entregar el proyecto y 75 para hacer las obras pero entre uno y otro habrá un mes para que el proyecto inicial sea supervisado por los técnicos municipales.
Zona verde en Roces
Por otro lado, y con el impulso de Parques y Jardines, ha salido a licitación la obra de adecuación de la zona verde de la calle Matilde de la Torre, en Roces, con un coste de unos 125.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La intención es dar continuidad a las zonas verdes que ya hay en el entonro y crear un camino de acceso desde la calle a la parada de autobús de la avenida de Oviedo. También se creará una zona de estancia dotada de mobiliario urbano
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