El Principado avanza en las mejoras de la Universidad Laboral con el arreglo de la cubierta del paraninfo

El arreglo de la cubierta del paraninfo es la nueva obra que el gobierno del Principado ha decidido acometer en el singular complejo de la Universidad Laboral de cara a garantizar su correcto estado de conservación. Mientras, el gobierno municipal sigue adelante con las actuaciones previas que permitan impulsar la recuperación de las piscinas del complejo educativo, cultural y social. La actuación en el área de la piscina fue de los asuntos que la vicealcaldesa y el edil de Deportes, los populares Ángela Pumariega y Jorge Pañeda, trataron en una reunión con directivos de la asociación de antiguos alumnos de la Laboral.

En cuanto al paraninfo, la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias acaba de sacar a licitación las obras de adecuación de la cubierta por un importe de algo más de 125.000 euros y con un plazo de ejecución de seis meses.

El objetivo es solventar los desperfectos de esa parte de la techumbre después de que las inclemencias del tiempo provocaran el el desprendimientos de algunas piezas. La cubierta del paraninfo dispone de una superficie construida de 279 metros cuadrados sobre la que hay instaladas chapas de cobre a modo de escamas. No solo se han desprendido varias de esas chapas. También hay problemas de oxidación en las piezas metálicas que le dan soporte y roturas en las costillas de madera de pino.

Una visa de los desperfectos de la cubierta. / Lne

Ya en 2018 se actuó sobre esa cubierta para paliar los problemas que generaba la filtración de agua de lluvia entre las juntas. Para solventar la incidencia se hizo un recrecido de mortero que garantizase el nivel de pendiente necesario pero solo se trabajó sobre la zona superior. La nueva obra se centra en otra parte de la techumbre en la que no se actuó en ese momento, hace ya ocho años.

Reunión en sede municipal

Al margen de las actuaciones del Principado sobre las diferentes partes del complejo, el Ayuntamiento sigue adelante con varios proyectos que buscan poner en valor la Universidad Laboral. Sobre ellos se habló con una representación de la asociación de antiguos alumnos en una reunión liderada por la Vicealcaldesa, Ángela Pumariega. No solo se informó a los antiguos escolares sobre los avances en la obra de la piscina y las mejoras en las instalaciones deportivas del entorno que se van a desarrollar por iniciativa municipal.

Ángela Pumariega, segunda por la izquierda, en la reunión con antiguos alumnos de la Laboral. / Lne

También se habló del protagonismo que tendrá la Laboral en la próxima edición del Hípico y en la Feria de Muestras. En el concurso de saltos porque habrá nuevos obstáculos inspirados en el edificio de Luis Moya y en la cita ferial porque a la Laboral estará dedicada la exposición del pabellón del Ayuntamiento de Gijón.

Una propuesta con la que se busca visibilizar su valor y apoyar el trabajo en marcha para que sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco