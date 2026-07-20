Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias: "Cada vez más madrileños compran para la vuelta al cole en Gijón"

Sara Menéndez García (Gijón, 1972) lleva al frente de la Unión de Comerciantes desde 2019.

La entidad pone en marcha hoy la primera fase de la nueva edición del programa de descuentos "Gijón compra y vuelve". Y mantiene abierta la lucha contra la implantación de Costco en Siero.

Arranca con la fase de adhesiones de los comercios la tercera edición de "Gijón compra y vuelve". ¿El programa que sustituyó a los bonos ha venido para quedarse?

Espero que sí porque es un apoyo muy importante para el sector. El programa está consolidado pero sigue creciendo año a año con la adhesión de más comercios y con un consumo cada vez más rápido del saldo que aporta el Ayuntamiento, que son 500.000 euros. No olvidemos que cada euro inicial se convierte en ocho. Hay muy pocas políticas que sean tan efectivas para el sector como ésta.

¿Volverá a coincidir con los bonos del Principado como el año pasado?

No lo sabemos, porque el Principado no ha dicho nada de que vaya a sacar una segunda edición de los bonos. Sabemos que no se consumió el 100% del importe, pero no sabemos si lo va a poner otra vez en marcha. Esperamos que sí, porque sería bueno que se consumiera todo el aporte económico.

¿De qué depende el éxito de este tipo de programas?

La clave son las fechas. Hay ayuntamientos que los ponen en plena campaña navideña. No, señores, en Navidad el sector no necesita apoyos. Se necesitan en momentos valle como son febrero y marzo y octubre y noviembre.

¿Y más allá de las fechas?

Esto supone unos descuentos en compra para los clientes que rondan el 30%. El comercio pequeño no maneja unos márgenes de beneficio tan grandes como para poder hacer esos descuentos tremendísimos que sí pueden hacer cadenas de distribución, centros comerciales... Por eso para nosotros esto es un gancho muy importante para atraer clientes. Vienen a las tiendas, nos conocen, conocen la experiencia de compra que les damos y eso siempre genera la vuelta al comercio local.

Ya se ha superado el primer semestre de 2026, ¿cómo le va el año al comercio local?

Es difícil dar números. Sí que estamos viendo muchas jubilaciones. Tenemos un problema con el relevo generacional porque hay negocios que están funcionado y cierran por no tener relevo. Pero, por otra parte, también tenemos muchas nuevas aperturas de gente joven que se lanza a la piscina al ver que la confianza del consumidor en el comercio local es cada vez mayor y la importancia que el comercio de proximidad tiene para la ciudad.

¿Y no hay forma de conectar ese negocio que cierra con ese joven que se quiere tirar a la piscina?

Desde la Unión estamos trabajando con la Dirección de Comercio del Principado y con las Cámaras de Comercio. Con la de Gijón, en concreto, hay un programa puesto en marcha. Se ha hecho un estudio de los comerciantes que prevén cerrar sus negocios en los próximos años y quedaría poner en marcha el resto de fases del programa donde se busca hacer ese "match" entre nuevos comerciantes y viejos comerciantes.

También hay en marcha un estudio sobre locales comerciales vacíos en Gijón

Se está haciendo un censo. Es importante saber de dónde partimos y cómo están las ciudades. Tener esa información puede ayudar a cualquier persona que quiera emprender su negocio a saber en qué zonas puede encontrar un local o puede dejar de encontrarlo. También es muy importante la información que nos ha dado el Plan Local de Ordenación Comercial (PLOC) por sectores.

Por cierto, ¿cómo van las medidas del PLOC?

Pues se está trabajando en temas de promoción económica pero también, y es algo superimportante, en digitalización con Digicom. Aquí está planteado lo que se llama "test before invest", que nos da la posibilidad de probar una herramienta tecnológica y testarla antes de comprarla. También se trabaja en campañas informativas y en turismo.

El comercio tiene un papel muy importante en el turismo y en Gijón estamos trabajando en rutas comerciales y en turismo de compras.

¿Ese esfuerzo se ve recompensado?

El turismo aporta mucho al comercio. No todo el turismo, pero sí el turismo habitual que tenemos en esta ciudad. Yo estoy en la zona de gran afluencia turística y diría que turista es un 30% del total.

¿En verano o todo el año?

Ojalá fuera todo el año pero el turismo todavía está muy estacionalizado. Cada vez son más los madrileños que aprovechan sus vacaciones estivales para hacer la vuelta al cole en las tiendas de aquí. Allí se tienen que meter en un centro comercial y no encuentran estas tiendas multimarca que les ofrecen una variedad distinta a la de las grandes cadenas.

Ustedes han plantado cara a Costco, ¿fue un golpe duro para la Unión la posición del Principado?

El golpe no fue duro porque lo seguimos peleando. Se nos han denegado las medidas cautelares pero el recurso sigue en marcha. No creemos que tenga ningún sentido que un proyecto de un supermercado, en Asturias, sea proyecto de interés estratégico regional. Y que lo sea incumpliendo el plan general de ordenación urbano, incumpliendo las directrices sectoriales de comercio, incumpliendo el plan parcial de Bobes... Ni crea una cantidad de empleo tan importante, ni a nivel de desarrollo regional es estratégico por su actividad. Quizá en Venezuela poner un supermercado sea estratégico; en Asturias, no. Hay empresas de aquí más grandes que tienen que cumplir con todo eso y no entendemos que alguien que viene de fuera, que no va a tributar aquí, tenga ventajas sobre ellos. La ley tiene que ser igual para todos y Costco no se la puede saltar.

¿Hubiera sido diferente si hubiera ocurrido en otro municipio que no fuera Siero y con otro Alcalde que no fuera Ángel García , Cepi?

Seguro, no nos cabe duda. Lo que no puede pasar es que un alcalde determine, saltándose la ley vigente, lo que pasa en su municipio.

¿Cómo es el planteamiento de la Unión sobre los mercadillos? ¿Competencia desleal

Asturias tiene 60.000 establecimientos que cubren todas las necesidades de abastecimiento de la población. No necesitamos mercados ni mercadillos. Es cierto que hay algún tipo de mercado, se me ocurre el artesano de la plaza Mayor, con un atractivo turístico ya que da a conocer nuestra cultura y nuestra identidad. Lo que no puede ser, bajo ningún concepto, es que se haga competencia al comercio que está pagando los impuestos en esta ciudad y creando empleo en esta ciudad. Acabamos de tener un ejemplo con la Semana Negra, donde se vendían falsificaciones con licencia. Una cosa es que haya unos manteros pero que además se legalice de esta manera ... no hay derecho.

Tras jubilarse como gerente de la Unión, Carmen Moreno ha emprendido el camino hacia la Alcaldía de Gijón presentándose a las primarias del PSOE. ¿Sería buena Alcaldesa?

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Este asunto no tiene ninguna relación con la Unión pero yo creo que Carmen sería una buenísima candidata a la Alcaldía por el conocimiento tan enorme que tiene de la ciudad, por la implicación de Gijón de toda la vida y porque puede aportar muchísimo.