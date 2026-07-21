El Acuario de Gijón enseña "lo que no se ve" de su funcionamiento con una muestra fotográfica a pie de calle: "Hay mucho trabajo detrás para que ocurra la magia cuando viene un visitante"

"Lo que no se ve". Así se llama la exposición que el Bioparc Acuario de Gijón inauguró este martes en la calle Francisco Tomás y Valiente y que se enmarca en las actividades por el 20.º aniversario del equipamiento. El título es ilustrativo. La muestra recorre, a través de imágenes, espacios habitualmente inaccesibles para el público, como las salas técnicas, la cocina, el laboratorio o las áreas veterinarias. "Hay mucho trabajo detrás para que ocurra la magia cada vez que viene un visitante", subrayó Alejandro Beneit, director del Acuario. Son fotografías divulgativas que reflejan la labor de conservación, investigación y educación ambiental que se desarrolla en el Bioparc. Y que invitan a descubrir todo aquello que hace posible el cuidado diario de la vida marina.

El mantenimiento del agua en condiciones ópticas y la vigilancia de los tanques, la alimentación de los animales, el funcionamiento del Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA) o la faceta divulgativa y educativa figuran entre los aspectos que ofrece la exposición, que estará en Tomás y Valiente hasta aproximadamente el 20 de agosto. "Es una oportunidad enorme para mostrar lo que hacemos", afirmó Alejandro Beneit, que confía en la buena acogida de una muestra asentada en una zona muy concurrida de la ciudad. Los 16 paneles contienen asimismo breves textos para contextualizar las imágenes.

"Estamos encantados de colaborar", apuntó Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, que remarcó, eso sí, que este proyecto "no sustituye ni mucho menos a la visita del Acuario". "Al revés, debe ser un aperitivo para seguir disfrutando del día a día de una infraestructura fantástica de la que los gijoneses estamos tremendamente orgullosos", ahondó el edil forista, que animó a la ciudadanía a pasarse por los paneles para conocer el Bioparc "entre bambalinas". Por delante aún quedan varias actividades en los meses venideros para conmemorar los 20 años del Acuario gijonés.

Un visitante, observando parte de la muestra. / Juan Plaza

Daniel González, reconocido con un Premio Goya de Fotografía en la categoría Documental y con el Premio Luces de Granada en la categoría Retrato, es el autor de las fotografías de "Lo que no se ve". "Ojalá la gente las disfrute; es una forma de enseñarle cómo es el Acuario de puertas para dentro", proclamó el fotógrafo.

Las barreras contra las carabelas portuguesas

Alejandro Beneit también aludió al proyecto de protección de las playas gijonesas ante las carabelas portuguesas en el que cooperan investigadores del propio Acuario, la Universidad de Oviedo, el Centro Oceanográfico de Gijón y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el apoyo del Ayuntamiento. Una de las acciones que contempla es la instalación de barreras anticontaminación —habrá dos modelos— para testar cómo se comportan estos sistemas con estas especies. "Tenemos que avanzar para ver si podemos solucionar la situación", sostuvo Beneit. Las barreras se colocarán próximamente en la dársena frente el Bioparc.