La Alcaldesa de Gijón muestra su interés porque Las Mestas tenga más uso y abre la puerta a la cesión al Chas, sobre la que decidirá el PP

La posibilidad de que el Club Hípico Astur (Chas) utilice las instalaciones de Las Mestas para su proyecto de circuito hípico en el Norte de España depende del PP y los actuales terrenos del club –que quiere comprar una promotora para darles otro uso, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA– pueden destinarse a usos distintos de los deportivos, pero encuadrados dentro de los equipamientos. Eso es lo que este martes le trasladó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a Jesús Kocina, presidente de la sociedad Chas Gijón 2025, que es la propietaria del Club Hípico Astur, según explicó el también vicepresidente del Chas.

En el encuentro, que se prolongó durante algo más de media hora, Carmen Moriyón estuvo acompañada por el director general de Alcaldía, Jaime Fernández-Paino; el concejal de urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y la funcionaria Purificación García, Directora General de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón.

El principal interés del Chas es conseguir utilizar Las Mestas en los meses en los que no hay circuito en el sur de España (donde comienza en octubre y acaba en mayo), para crear uno en el norte. Algo que requiere contar con las instalaciones de Las Mestas, cuya actividad hípica se reduce ahora a unos pocos días de agosto. "Tuve un buen recibimiento por la Alcaldesa, que consideró que era lógico que se intentara usar durante más meses al año Las Mestas en vez de estar sin usar la mayor parte del año, pero me dijo que el área de deportes era competencia del PP", explica Kocina sobre el encuentro. Ahora, el presidente de Chas Gijón 2025 también tiene previsto mantener contactos con el PP, aparte de los que ya tuvo con el edil de Deportes, Jorge Pañeda.

Pañeda, por su parte, puso ayer al día a sus compañeros del grupo municipal del PP de las peticiones del Chas, sobre las que el edil popular ha dicho que Las Mestas no se pueden ceder en julio y agosto, aunque sí otros meses del año y respecto a la decisión de vender y trasladar el club que es algo que compete a los socios de la entidad privada.

Un jinete en el Chas. / Marcos León / LNE

"Intentaré seguir avanzando, Carmen nos dio su apoyo si logramos convencer al PP", señaló Kocina sobre el proyecto para el circuito en el norte de España. El también directivo de la Real Federación Hípica Española insistió en que le gustaría que Gijón lograra ser sede del circuito del norte, algo para lo que son imprescindibles las instalaciones de Las Mestas, además de las del Chas. "Es una decisión que tendrán que valorar los políticos, no los funcionarios", opinó, mostrándose también abierto a explorar el uso de las instalaciones municipales fuera de los meses de verano, como primer paso.

No para vivienda

En el encuentro de Kocina con la Alcaldesa también se habló sobre los posibles usos de los actuales terrenos del club, por los que ya se han interesado ya dos grupos inversores, uno de los cuales ha ofrecido 15 millones de euros por los 40.000 metros cuadrados del Chas y por los 20.000 aledaños de tres socios. "El uso dotacional es en principio deportivo, pero me dijeron que cualquier cambio a otro tipo de uso dotacional se puede aprobar, no así a suelo para vivienda", señaló Kocina.

Kocina está acabando de recopilar toda la información sobre las distintas posibilidades para informar a los accionistas de Chas Gijón 2025 en la junta que está pendiente de celebrar. Inicialmente se preveía para finales de este mes, pero se pospondrá a septiembre, después de los concursos hípicos del verano.