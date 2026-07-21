Entran por la ventana a una vivienda de Gijón para salvar a una mujer de 92 años que llevaba tres días tirada en el suelo

Efectivos de bomberos de Gijón accedieron al mediodía de este martes por la ventana al interior de una vivienda del número 13 de la calle Fermín Canella, para auxiliar a una mujer de 92 años, después de que un familiar avisara a la Policía de que no podía acceder al interior del piso. La mujer se había caído hacía tres días, sin poder avisar a nadie de lo que le había ocurrido.

La mujer permaneció ese tiempo en el suelo y ahora ha sido trasladada al Hospital de Cabueñes por una ambulancia, después de que los sanitarios pudieran acceder al interior de la vivienda una vez que abrieron la puerta los bomberos. Su estado al parecer no reviste gravedad.

La anciana había dejado puesta la llave en el interior, en la cerradura, lo que impidió abrir la puerta al familiar que se trasladó hasta la vivienda para interesarse por ella, ante la falta noticias de la misma durante varios días.

Los bomberos, preparados en la autoescalera para acceder al interior de la vivienda. / Lne

Además de una dotación de bomberos y de una ambulancia con soporte vital básico, hasta el lugar también se trasladó la Policía Nacional, causando expectación entre los transeúntes.