“Censura”, el grupo gijonés que conquistó el Maizu Rock con apenas un año de recorrido: “Fuimos a disfrutar y acabamos ganando”

Con apenas un año de trayectoria, la banda gijonesa “Censura” ha conseguido dar un paso muy importante para cualquier grupo emergente asturiano. El cuarteto se alzó hace unos días con el concurso de bandas del Maizu Rock, celebrado Cangas de Onís este pasado 3 de julio. Además, se trata una victoria que les permitirá regresar al festival el próximo año ya como parte de su cartel oficial. Todo ello después de imponerse a grupos con mucha más experiencia y recorrido.

Integrada por Haru Prieto, Nyra González, Marco Menéndez y Lucas Pereira, la formación ensaya en los locales de creación René Coupard, en Roces, donde preparan el que será su primer disco mientras siguen sumando conciertos por Asturias.

De un proyecto entre amigos a abrirse hueco en la escena local

La historia de “Censura” comenzó hace algo más de un año, cuando varios amigos decidieron formar un grupo casi por diversión. Tras varios cambios de formación y la incorporación progresiva de sus actuales integrantes, el proyecto empezó a tomarse en serio de cara a su debut, que llegó el 31 de octubre del pasado año en el bar Rock La Clave, un pequeño escenario que les abrió las puertas de la escena local.

“Al principio era un hobby, hacíamos un poco el tonto”, reconocen entre risas. Sin embargo, aquel primer concierto les dio el impulso necesario para empezar a encadenar actuaciones en diferentes salas de Gijón, Oviedo y Avilés. Aunque comenzaron interpretando versiones para conectar rápidamente con el público, el grupo ha ido construyendo un repertorio propio que ya protagoniza prácticamente todos sus conciertos.

Su estilo bebe principalmente del punk, aunque no renuncian a mezclar influencias del rock and roll o incluso sonidos más cercanos al metal. “Al final hacemos la música que nos apetece hacer”, explican, alejándose de las etiquetas más rígidas.

Una victoria inesperada

El Maizu Rock supuso un antes y un después para la banda. Primero tuvieron que superar una fase de votación popular para acceder a la final, donde compartieron cartel con otros cinco grupos llegados incluso desde fuera de Asturias.

Lejos de verse como favoritos, aseguran que el nivel les hizo perder poco a poco la esperanza de hacerse con el primer premio. “Cuanto más avanzaba el concurso pensábamos que era más difícil ganar. Había muchísimo nivel. Al final nos dio igual el resultado porque lo estábamos pasando muy bien y todos los grupos nos encantaron”, recuerdan.

La sorpresa llegó al anunciar el veredicto del jurado. “Censura”, probablemente la banda más joven y con menos recorrido de toda la final, se convertía en la ganadora del certamen.

Mirando al futuro… sin perder la esencia

El premio les garantiza actuar el próximo año en el propio festival Maizu Rock, esta vez ya como banda invitada, una oportunidad que consideran fundamental para seguir creciendo.

Mientras tanto, el grupo trabaja en la grabación de su primer disco y mantiene intacta la filosofía con la que empezó todo. “A corto plazo queremos seguir pasándolo bien y terminar de grabar el disco. Ojalá podamos llegar lejos, pero sobre todo queremos que la gente disfrute, baile y haga pogos en nuestros conciertos”, afirman.

Además, los cuatro integrantes quisieron recordar a Chema, antiguo bajista del grupo, fallecido hace unos meses. “Todo lo que estamos consiguiendo es para él y siempre va a ser para él”, aseguran emocionados, convencidos de que cada paso que da ahora “Censura” lleva también su recuerdo.