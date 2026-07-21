Dani Martín descarga 25 años de éxitos en Gijón

El parque de los Hermanos Castro, escenario del Gijón Life, se prepara para recibir –el próximo sábado, 25 de julio– un show que, más que un concierto, apunta a ser una auténtica celebración. La de todos los grandes éxitos de la carrera de uno de los artistas más populares del panorama nacional, Dani Martín. El cantante aterriza a la orilla del Piles con su gira "25 P*t*s años", un recital que incluye los éxitos tanto de sus 15 últimos años como solista como sus años al frente de "El Canto del Loco". Según los promotores de la gira, "es una celebración de su carrera, cantando todos sus éxitos y haciendo un completo repaso por los temas más icónicos de estos 25 años", dejando una alentadora promesa para todos los asistentes "un concierto donde te sabrás todas las canciones".

Muchos de sus más incondicionales sabrán que Dani Martín está ofreciendo un directo muy involucrado y cercano con el público, llegando incluso a bajar del escenario para meterse en plena pista entre sus fans y cantar los mayores éxitos cara a cara con ellos. Una comunión entre cantante y público única que promete vivirse con gran intensidad en este nuevo bolo del artista madrileño en el Parque de Los Hermanos Castro.

Dani Martín, durante una actuación. |

La gran expectación que genera Dani Martín siempre trae consigo el fenómeno de las colas kilométricas y los fans esperando horas e incluso días antes. En principio, no se establecerá un control de acceso mediante libro de firmas (el sistema que permite a los fans apuntarse y no tener que hacer guardia presencial todo el tiempo). Sin embargo, tras el éxito que supuso esta medida en el reciente concierto de Alejandro Sanz en el mismo recinto, la organización no descarta implementarlo a última hora si detectan una gran afluencia de público desde muy temprano la misma mañana del concierto o el día antes. Aunque todo apunta a un acceso tradicional teniendo que hacer cola –que en los últimos conciertos fue muy dinámica– para poder entrar al Parque de Los Hermanos Castro. El recinto abrirá las puertas a las 20.30 horas, estando previsto que Martín y su banda se suban al escenario a las 22.00 horas.

La historia de Dani Martín con Gijón es sinónimo de éxito garantizado. En su etapa con "El Canto del Loco", el madrileño dejó huella en la ciudad hasta en 4 ocasiones. En su etapa en solitario también regresó a Gijón, siendo esta su cuarta vez en la villa como solista. Y el público nunca le ha fallado.