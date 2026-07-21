Dani Martin descarga en el Gijón Life los grandes éxitos de toda su vida musical

El escenario del Gijón Life va a recibir, este sábado, a uno de los artistas más populares del panorama nacional, Dani Martín. El cantante aterriza en el Parque de Los Hermanos Castro con su gira "25 P*t*s años", un show que más que un concierto, apunta a ser una auténtica celebración de todos los grandes éxitos de su carrera, tanto de sus 15 últimos años como solista como sus años al frente de "El Canto del Loco". Según apuntan los promotores de la gira, "es una celebración de su carrera, cantando todos sus éxitos y haciendo un completo repaso por los temas más icónicos de estos 25 años", dejando una alentadora promesa para todos los asistentes "un concierto donde te sabrás todas las canciones".

Dani Martín está ofreciendo un directo muy involucrado y cercano con el público, llegando incluso a bajar del escenario para meterse en plena pista entre sus fans y cantar los mayores éxitos cara a cara con ellos. Una comunión entre cantante y público única que promete vivirse con gran intensidad en este nuevo bolo en el Parque de Los Hermanos Castro.

La gran expectación que genera Dani Martín siempre trae consigo el fenómeno de las colas kilométricas y los fans esperando horas e incluso días antes. En principio, no se establecerá un control de acceso mediante libro de firmas (el sistema que permite a los fans apuntarse y no tener que hacer guardia presencial todo el tiempo). Sin embargo, tras el éxito que supuso esta medida en el reciente concierto de Alejandro Sanz en el mismo recinto, la organización no descarta implementarlo a última hora si detectan una gran afluencia de público desde muy temprano la misma mañana del concierto o el día antes. Aunque todo apunta a un acceso tradicional teniendo que hacer una cola -que ha sido muy fluida en las últimas ocasiones- para poder entrar al Parque de Los Hermanos Castro, abriendo las puertas el recinto a las 20.30 horas y estando prevista la presencia del cantante sobre el escenario a las 22.00 horas.

La historia de Dani Martín con la ciudad gijonesa es sinónimo de éxito garantizado. Ya en su etapa con El Canto del Loco, el madrileño dejó huella en la ciudad hasta en 4 ocasiones. Gijón pudo vibrar con ellos por primera vez en 2004 en la Plaza de Toros, para repetir éxito un año después, el 2 de julio de 2005, con una mítica gira que hicieron junto a los Hombres G. Más tarde el 11 de julio de 2008, abarrotaron el patio de la Universidad Laboral con su álbum "Personas". El broche de oro de la banda en la ciudad fue en el 2009, cuando el grupo se despidió en la Plaza de Toros con su recordada gira "Hasta Luego".

Ya en su etapa en solitario, Dani Martín regresó a Gijón tras 8 años sin visitar la villa. En 2017 llegó con su álbum "La montaña rusa", logrando llenar el teatro de la Laboral. Sin embargo, su historia con el formato festivalero comenzó el 20 de julio de 2018 con su concierto inaugural en el Gijón Life con su gira "Grandes éxitos y pequeños desastres", repitiendo festival 4 años después con su gira "Que caro es el tiempo". Ahora, este sábado, Dani Martín buscar firmar su triplete en este festival del parque de Los Hermanos Castro.

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