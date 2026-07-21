Dani Román, saltador de élite, participa en el Festival Aéreo de Gijón: "Es una sensación indescriptible de libertad, de volar"

Dani Román de la Blanca (Jaén, 1991), uno de los saltadores más destacados del panorama mundial, integrará este domingo la parrilla del Festival Aéreo de Gijón. Una cita que ya es un clásico del verano -de hecho, se cumple la XXedición-que tiene el sábado un «Sunset Aéreo», un espectáculo diseñado para aprovechar el anochecer y que tendrá como gran protagonista a la patrulla británica AeroSPARX, conocida por combinar vuelos acrobáticos con efectos pirotécnicos. El espectáculo comenzará en torno a las 21.00 horas.

El domingo será el día del gran despliegue aéreo, que empezará a las 12 y se prolongará hasta las 15.30 horas, aproximadamente, y ahí participará y se estrenrá Dani Román.Referente de la modalidad del "wingsuit", el andaluz tiene varios hitos a sus espaldas. En 2022, por ejemplo, con la ayuda de un paramotor, descendió con su traje alado a casi 300 kilómetros por hora para atravesar el arco central del histórico Puente Nuevo, en Málaga. Recientemente participó en el Mont Blanc en el vuelo en formación más largo jamás realizado siguiendo el relieve de una montaña.

Este domingo debuta en el Festival Aéreo de Gijón.

Desde que empecé con el paracaidismo siempre he escuchado hablar de él, he visto imágenes, amigos han participado... Tenía muchas ganas de estar, me hace mucha ilusión.

¿Cómo valora el certamen?

Es un espectáculo gigante, sobre todo para los que nos gusta la aviación. Poder hacer un salto es muy especial. Hay ganas de ver los shows, que son únicos, con cazas, helicópteros, paracaidistas... Hay muchas exhibiciones y es una oportunidad única. Merecerá la pena.

La cita congrega anualmente a miles de espectadores. ¿Por qué gusta tanto?

La aviación siempre ha llamado la atención. El público no está muy acostumbrado a ver un caza, por ejemplo. No es algo que veamos habitualmente. Ni yo, que estoy en este mundillo.

Es un referente de la modalidad del "wingsuit".

Llevamos un traje de alas que nos permite planear mucho más que si no lo lleváramos. Podemos avanzar más. Hay más tiempo de caída libre, recorremos más distancia y tenemos más libertad. Son saltos base desde objetos físicos como puentes o montañas. Es de las modalidades que más me gusta. Hay que currarse el salto y esperar a que las condiciones sean perfectas.

¿Qué puede contar de su exhibición en Gijón?

Saltaré del mismo avión de la Papea (Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio), con un traje de alas y un bote de humo. Será algo visual que quedará muy bonito. Con estos trajes podemos transformar la velocidad en velocidad vertical, podemos subir.

¿Qué velocidad puede alcanzar con vuelos de este estilo?

Una velocidad cómoda y habitual, cuando saltamos de montaña por ejemplo, serían unos 270 kilómetros por hora. Cuanto más rápido vas más seguro es porque tienes más energía para planear.

La preparación, intuyo, debe ser exhaustiva.

Hay que saltar muchísimo. Casi todos los días estoy en un centro de paracaidismo o en una montaña practicando el deporte. Y para prevenir lesiones y fortalecer los hombros para que aguanten, porque hay que hacer fuerza, hago gimnasio también.

¿Qué se le pasa por la cabeza en pleno vuelo?

Es una sensación indescriptible de libertad, de volar. También hago salto en tándem y todo el mundo dice que volvería a repetir.

El riesgo, no obstante, siempre existe.

Lo minimizamos con entrenamientos. Nuestro trabajo es entrenar para que nada se salga del plan.

¿Cómo es la previa de un salto tan especial?

Lo primero será ver el aterrizaje, dónde estará la gente, los obstáculos, etc. Al piloto le diremos lo que queremos sobre la velocidad del avión, la dirección... Es importante la meteorología, que el viento esté dentro de nuestro rango, que al mirar al suelo no haya nubes...

¿De dónde viene esa afición por esta disciplina?

Desde pequeño me llamaba la atención. La aviación, volar, el paracaidismo... Hice un curso de paracaidismo y tuve claro ahí que quería dedicarme a este deporte, que iba a ser mi pasión, mi hobby y mi trabajo.

Háblenos un poco de su trayectoria.

Estuve un par de años en el centro Skydive Lillo de Madrid, en oficina. Gané experiencia e hice un curso de instructor. Me fui a Dubái y conseguí trabajo en el túnel de viento del Príncipe. Me dediqué más a la parte de competición y proyectos y también viajé por varios países del mundo. En 2018 Red Bull me ofreció ser parte de la familia y ahora pues me dedico a hacer realidad mis sueños. Estoy cumpliendo las metas que me propongo. Quiero seguir haciendo lo que me gusta.