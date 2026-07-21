Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
A. S. G., de 68 años, se desplomó en una vía del Polígono de Pumarín
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Gijón
Un hombre de 68 años de edad, cuyo nombre responde a las iniciales A. S. G., falleció este martes por la mañana tras desplomarse en plena calle y, al parecer, golpearse en la cabeza cuando cayó. La caída se produjo, al parecer, por un desmayo.
El suceso tuvo lugar en el Polígono de Pumarín, en concreto, en la calle Puerto de Tarna, a la altura del número 6 de esa vía.
Los servicios de emergencias fueron alertados, desplazándose hasta el lugar una UVI móvil, sin que los profesionales sanitarios que acudieron en la misma a socorrer al hombre pudieran hacer nada por su vida tras el desmayo que sufrió que se supone que fue acompañado del golpe en la cabeza.
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