El Festival Aéreo contará con Dani Roma, uno de los mejores saltadores del mundo, y con uno de los grandes pilotos acrobáticos, Luca Salvadori
Nuevos alicientes que se suman a la parrilla del espectáculo
Enrique Pecker
La XX edición del Festival Aéreo Internacional de Gijón que tiene su gran cita este fin de semana en la playa de San Lorenzo va a contar con dos buenas incorporaciones: Dani Román, uno de los mejores saltadores del mundo en la actualidad, y Luca Salvadori, quien es uno pilotos acrobáticos más reconocidos a nivel internacional. Son nuevos alicientes que se van conociendo en la parrilla de un festival que está marcado en el calendario de muchos aficionados.
Los organizadores del festival, que va creciendo con cada edición, teniendo cerca de 250.000 espectadores cada año, daban a conocer ayer que este año se une al espectáculo Dani Román, quien es uno de los mejores saltadores del mundo. Apodado como "el nuevo príncipe del skydiving", oriundo de Jaén, Román tuvo su primer contacto con el paracaidismo en el centro "Skydive Lillo" de Madrid, donde obtuvo su primer trabajo. Desde allí, fue viajando por todo el mundo, obteniendo grandes resultados en diferentes competiciones y rompiendo récords con sus saltos enfundado en su "wingsuit" de "Red Bull", que será uno de los grandes atractivos del certamen gijonés de este año.
Su biografía cuenta que en 2012 probó por primera vez el túnel de viento de Praga y después, en Dubái, en el túnel privado del Príncipe, tuvo la oportunidad de formarse en profundidad como miembro del equipo Inflight Dubai, con grandes resultados en competición. Desde 2016, Román ha viajado por todo el mundo: Noruega, República Checa, Hawai… Ha realizado saltos en paracaidas, en B.A.S.E., y también ha hecho coaching de freefly y wingsuit.
En 2022, en la localidad malagueña de Ronda, con la ayuda de un paramotor, descendió con su traje de alas a casi 300 km por hora para atravesar el arco central del histórico Puente Nuevo, un hito pionero que conllevó varios meses de preparación
Por otra parte, también se incorpora al evento Luca Salvadori, debido a que, por motivos logísticos, no podrá participar el portugués Jorge Loureiro. Salvadori vuelve al festival gijonés tran una exitosa exhibición en la edición de 2011, y volará un avión Mudry Cap - 21DS, más conocido como "The Silver Chicken". El piloto italiano es ingeniero electrónico y se se incorporó a la industria aeroespacial italiana; otuvo su licencia de piloto de planeador en 1988 y la de piloto de avión en 1991.
Fue miembro de la Junta Directiva del Aero Club Milano desde 1993 hasta 2005, organizando y promoviendo el deporte de la acrobacia aérea. Actualmente posee las habilitaciones CPL, Planeador, IR, Multimotor, Acrobacia, VFR e Instructor de Vuelo Acrobático. Fue miembro de la Comisión de Vuelo a Motor del Aero Club d'Italia entre 1994 y 1998, y jefe del Equipo Nacional Unlimited de 1995 a 2000. Desde 2005 es presidente de la Federación Italiana de Acrobacia Aérea Deportiva (FSIVA). Piloto acrobático en plena actividad, discípulo de Sergio DALLAN y Maurizio COSTA, reconocidos campeones de acrobacia aérea, también ha contribuido al desarrollo y la difusión de esta disciplina revisando y actualizando los manuales utilizados por la FTO del Aero Club Milano para la formación de alumnos de vuelo acrobático.
Se mantiene como piloto acrobático en plena actividad, y la Playa de San Lorenzo será testigo de por qué es uno de los más aclamados a nivel internacional dentro de su gremio.
El festival tiene el domingo su gran cita, y se calcula que se prolongará desde las 12.00 a las 15.30 horas.
Por otra parte, como actividades complementarias al festival, también se puede disfrutar en la Colegiata San Juan Bautista de la exposición "Grandes Vuelos de la Aviación Española 1926 - 1935", que permanecerá en el recinto del 17 al 26 de julio. El horario de la misma será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y la entrada será gratuita para todos los que quieran asistir.
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