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Gijón se pone en marcha para regular el vaciado de piscinas, el uso de baños químicos en eventos y las aguas negras de las caravanas

La modificación de la ordenanza de Resiguos e Higiene Urbana parsa incluir vertidos no industriales se fija también en los camiones cisterna

Escalerilla de acceso a una piscina.

Escalerilla de acceso a una piscina. / Lne

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R. Valle

Gijón

El Ayuntamiento de Gijón ha dado un paso más en el itinerario marcado para la actualización y desarrollo de normativa municipal sometiendo a consulta pública previa su propuesta de modificación de la ordenanza de Residuos e Higiene Urbana. Un trabajo que se impulsa desde la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, la misma que tramitó la nueva ordenanza de Protección y Bienestar Animal cuya aprobación inicial se consiguió en el último Pleno.

Además, a Tráfico han llegado ya las enmiendas de los grupos municipales a la ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y sigue reelaborándose el informe sobre las presentadas al nuevo reglamento de Participación Ciudadana. Por el camino se han caídos proyectos de reformulación de otras ordenanzas, como la anunciada para las terrazas de hostelería en la vía pública.

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La consulta actual tiene por finalidad conocer la opinión de la ciudadanía sobre la introducción de nuevos apartados en la normativa de Higiene Urbana. La intención es incorporar la prohibición del vertido de sólidos sedimentables, productos químicos agresivos y en general cualquier líquido o materia disuelta que impida el tratamiento biológico de las aguas residuales. También se quiere regular el comportamiento de los camiones cisterna en la vía pública, la presencia de baños químicos asociados a eventos o a obras de construcción, la evacuación de los depósitos de aguas negras en caravanas y el vaciado de las piscinas de uso colectivo.

Caravanas en el entorno de El Molinón.

Caravanas en el entorno de El Molinón. / Marcos León

En esta consulta pública, que está abierta hasta el día 27, pueden participar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Gijón. Para ello tienen que registrarse en la plataforma de participación del Ayuntamiento y rellenar un cuestionario con preguntas sobre la necesidad de la norma y la valoración de los objetivos marcados desde la concejalía pero donde también se permite al ciudadano plantear otros aspectos que incluir en la ordenanza.

De un plan normativo a otro

En el Plan Normativo Anual para 2025 se había fijado como idea inicial derogar, por estar en desuso, la ordenanza de 1990 sobre protección del medio acuático frente a contaminación por vertidos no domésticos y buscar alternativas para establecer un régimen de infracciones y sanciones para los vertidos al medio acuático en ámbitos no industriales. Se pensaba, se explica en la documentación, en vertidos «procedentes de las actividades domésticas o actividades inocuas que sin embargo generan vertidos al sistema de alcantarillado de titularidad municipal».

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La solución final ha sido incluir esas problemáticas en forma de nuevos artículos en la actual ordenanza de Residuos e Higiene Urbana, vigente desde 2020. Esta modificación está incluida en el Plan Normativo Anual de 2026.

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