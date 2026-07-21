El gobierno local de Gijón descarta recalificar para pisos el suelo del Chas: "En esos terrenos no se puede construir vivienda nueva"

El gobierno local de Gijón señaló este lunes que los únicos usos posibles para los terrenos del Chas, que ha despertado el interés de promotores para destinarlos a fines distintos a los deportivos, es el previsto en el Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón, que califica esos terrenos como dotacionales. Esto es, "el PGO dice que en esos terrenos no se puede construir vivienda nueva", resaltan desde el gobierno municipal. El Chas ya ha mantenido varias reuniones con representantes de un grupo inversor que ha ofrecido 15 millones de euros por los 40.000 euros que ocupa el Chas en Visques y los 20.000 de una parcela aledaña propiedad de tres socios del Chas, tal como desveló LA NUEVA ESPAÑA. El objetivo de esa promotora, muy conocida en Gijón, es destinar ese terreno a usos distintos de los deportivos. El Ayuntamiento ahora acota las posibilidades.

"Como no puede ser de otra manera, se deben seguir los usos que fija el PGO", señalan desde el gobierno local. En el PGO los terrenos del Chas figuran como sistema local de equipamiento deportivo privado. Las fuentes consultadas señalan que, previa aprobación por el Pleno municipal, el uso es fácilmente modificable al de equipamiento privado de otro tipo, como puede ser el destinado al ocio, educativo, sanitario, asistencial, además del religioso, administrativo, de transporte, de seguridad y de equipamientos especiales. Por lo que no está el gobierno local es por propiciar una recalificación de esos terrenos en una zona muy jugosa de Gijón para que en los mismos se pueda edificar vivienda nueva. Algo esto último respecto a lo que el grupo municipal de IU instó el pasado domingo a posicionarse al concejal de urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Desde el gobierno local también se respaldó, en el aspecto deportivo, la postura que el pasado domingo mantuvo el concejal de deportes y presidente del Patronato Deportivo Municipal, Jorge Pañeda, sobre que el Chas vincule la negociación para vender sus actuales terrenos y trasladarse a otra ubicación, a que el Ayuntamiento les ceda o no el uso de Las Mestas durante seis meses al año para impulsar un circuito hípico en el norte de España. Pañeda señaló que el Chas y la sociedad que lo gestiona (Chas Gijón 2025) son entidades privadas y son soberanas para decidir su futuro, por lo que "si quieren irse que se vayan", agregando que esa es una decisión que deben adoptar los socios del Chas sin involucrar a la misma al Ayuntamiento.

Tras los contactos con la promotora que está interesada por hacerse con el suelo del Club Hípico Astur, ya se están buscando posibles emplazamientos para nuevas instalaciones del club gijonés en distintos lugares de Gijón, varios de ellos en las zonas de Mareo y Porceyo. Una de esas parcelas, tal como informó el lunes LA NUEVA ESPAÑA es la finca de La Marruca, propiedad del Sporting de Gijón, que la adquirió en la etapa de Fernández para ampliar Mareo, pero que los actuales gestores del club rojiblanco prefieren vender. Desde el club rojiblanco aseguraron ayer que nadie se ha puestos hasta ahora en contacto con ellos para hacerles una oferta por ese terreno.

Finca "La Marruca", colindante a las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo / ANGEL GONZALEZ

La primera opción del Chas es permanecer en su ubicación actual con la cesión por parte del Ayuntamiento de Las Mestas durante seis meses al año o, al menos, entre finales de mayo o principios de junio y septiembre (respectando los días del concurso internacional de saltos que organiza el Ayuntamiento). Sin embargo, desde el área de Deportes se excluye la posibilidad de ceder Las Mestas en julio y agosto, aunque dejando abierta la posibilidad durante otros meses de menor afluencia turística a la ciudad.

En el caso de que la sociedad que gestiona el Chas acabe optando por vender y trasladarse, más que en hacer caja están interesados en que les entreguen unas instalaciones totalmente nuevas y con más metros cuadrados de superficie respecto a los que ahora tienen en Viesques.

Proyecto hostelero

La promotora que ha puesto una primera oferta encima de la mesa no es la única que se ha interesado por este suelo en Viesques. El representante de un fondo internacional se ha puesto en contacto con la sociedad propietaria del Club interesándose por sus terrenos, tras haber conocido a través de LA NUEVA ESPAÑA los contactos para una posible operación de traslado.

Para el caso de que el club acabe por mantenerse donde está, también le están saliendo otras novias, para explotar parte de sus instalaciones. La cadena de centros deportivos GOfit se ha interesado por hacerse con las instalaciones deportivas no hípicas del club. Además, un conocido grupo hostelero gijonés, también está interesado en desarrollar un proyecto hostelero en la sede central del Chas.