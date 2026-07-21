Las medusas se aferran a la costa gijonesa: bandera amarilla en El Arbeyal y roja en San Lorenzo para extremar la precaución
Los primeros ejemplares de carabela portuguesa aparecieron este fin de semana
No se irán fácilmente. Las medusas y otras especies urticantes, como las carabelas portuguesas, ya se dejan ver por las playas de Gijón, lo cual implica obligatoriamente medidas de prevención. En la tarde de este martes se colocó la bandera amarilla en El Arbeyal. En San Lorenzo se fue más contundente, con bandera roja en La Escalerona y en las escaleras 6 y 7. Ya este fin de semana ondearon las banderas para avisar a los bañistas del riesgo de entrar en contacto con estos ejemplares. El domingo el equipo de Salvamento recogió una carabela en San Lorenzo, mientras que el lunes aparecieron dos en dicho arenal y otras dos en El Arbeyal.
La segunda quincena de julio y el mes de agosto son de los periodos en los que llegan más ejemplares de esa especie urticante a las costas del mar Cantábrico, incluyendo las asturianas. Gijón no se libra de esta indeseable visita. Las carabelas portuguesas tienen una parte de su organismo, con forma de vela, sobre el agua y es impulsada por los vientos, además de arrastrada por las corrientes marinas. Bajo el agua están los tentáculos, que en ejemplares sanos pueden medir hasta 30 metros de longitud. En el caso de las que arriban a aguas asturianas los tentáculos son mucho menores al haber sido destrozados por la acción del mar en el trayecto. Son peligrosas también fuera del agua.
Esta coyuntura coincide con el momento en el que Gijón tiene en marcha un experimento pionero para comprobar si las barreras anticontaminación que se utilizan para contener vertidos de hidrocarburos pueden servir también para frenar la llegada de estas carabelas portuguesas a playas y ensenadas.
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