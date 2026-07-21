La Navidad gijonesa lleva la firma de Germán Vizcaíno, que logra los nuevos contratos de las luces y el reformulado mercadillo

La firma Germán Vizcaíno se encargará de ponerle color y ambiente a la Navidad gijonesa. No solo volverá a ser, tras ganar el nuevo contrato, la responsable de la iluminación navideña. También ha sido la adjudicataria del contrato para la instalación de las casetas del nuevo mercado de Navidad, impulsado desde el área de Atención a la Ciudadanía y que se estrenará a finales de este año. Este mercado municipal sustituye al Menax del paseo de Begoña, que ya gestionaba Germán Vizcaíno.

La adjudicación del contrato de iluminación navideña se oficializa en la Junta de Gobierno de esta semana. El coste por campaña es de un millón de euros y el contrato por tres años, con la posibilidad de sumar dos más de prórroga. En cuanto al mercado navideño la licitación se organizó en dos lotes. Uno para la instalación de casetas y decoración, que es el que se ha llevado Germán Vizcaíno, y otro para la vigilancia nocturna, que ha sido adjudicado a Auservi. La adjudicación a Germán Vizcaíno ha sido en 409.000 euros, impuestos incluidos, para los tres años de vigencia del contrato. La empresa con sede en Lugones fue la única que presentó oferta. Igual que en el caso de las luces de Navidad.

Las piezas de la iluminación navideña

En lo que tiene que ver con las luces de Navidad, en su oferta Germán Vizcaíno ofreció muchos más arcos y figuras de los que se pedían en el pliego. Algunos ejemplos: 371 iluminaciones en farolas sobre el mínimo exigido de 300, 727 arcos transversales de tres modelos sobre un mínimo de 700, 567 árboles iluminados cuando se le pedían 550, 371 techos de guirnaldas sobre un mínimo de 300 y, sobre todo, 516 motivos elementos singulares o figuras en 3D cuando el pliego colocaba el mínimo en 40.

Entre esos elementos singulares están la iluminación de fachadas en la Plaza Mayor, la plaza de toros, la biblioteca Jovellanos, el teatro Jovellanos y el Palacio Revillagigedo. Además bolas y conos de Navidad transitables, 36 diseños con el escudo de Gijón, corazones, renos, osos, ciervos, coronas, estrellas, paquetes de regalos y belenes y reyes magos gigantes. La propuesta incluyó también una actuación en Tabacalera. En total, la oferta plantea colocar en la ciudad más de 2.500 elementos de iluminación.

El acceso al Menax en el paseo de Begoña. / Ángel González

Un mercadillo con más de 70 casetas

En lo que tiene que ver con el mercadillo, son 76 casetas de tres tipos diferentes que albergarán puestos de venta pero también ofrecerán oferta de hostelería. Además, habrá dos pérgolas, un belén y una cuidada iluminación. La idea es que se inaugure el 27 de noviembre para prologarse durante 40 días en el espacio comprendido entre el paseo de Begoña, la calle Covadonga, la plaza de los Campinos, la calle San Bernardo y la avenida de la Costa.