La playa gijonesa de Estaño impulsa su seguridad y accesibilidad: concluye la renovación de las barandillas y la pasarela de madera
La intervención, saldada en tres semanas para paliar el deterioro de los elementos, supuso una inversión de algo más de 23.000 euros
"Responde a nuestro compromiso con el mantenimiento y la mejora de los espacios naturales", ensalza el edil Rodrigo Pintueles
Finalizadas las obras de sustitución de las barandillas y de la pasarela de madera de la playa gijonesa de Estaño. La concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha concluido esta actuación destinada a mejorar la seguridad y la accesibilidad del arenal. La intervención, con una inversión de 23.194,49 euros, permitió renovar por completo las barandillas perimetrales y de acceso, así como la pasarela situada en las inmediaciones. Los elementos presentaban un importante deterioro por el transcurrir del tiempo y su exposición continua a las condiciones meteorológicas.
Las zonas permanecieron señalizadas y precintadas mientras se desarrollaban los trabajos. "Responde a a nuestro compromiso con el mantenimiento y la mejora de los espacios naturales de Gijón", reivindicó Rodrigo Pintueles, edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre esta obra. "Hemos actuado sobre una infraestructura muy utilizada durante el verano, garantizando unas mejores condiciones de seguridad y accesibilidad para vecinos y visitantes, y lo hemos hecho reduciendo al mínimo las molestias gracias a una ejecución muy por debajo de los plazos previstos", explicó el popular.
Las labores contaban con un plazo de ejecución de dos meses, si bien terminaron en tres semanas. Desde el área municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad destacan que con esta intervención se "continúa avanzando en la conservación y mejora de los espacios públicos y naturales de la ciudad, garantizando unas infraestructuras seguras, accesibles y en las mejores condiciones para el disfrute de la ciudadanía".
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