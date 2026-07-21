Siguen los robos en la zona rural: ahora en Deva, Granda y Porceyo, con asaltantes disfrazados de apicultores

Las alarmas siguen sonando en la zona rural de Gijón. Durante este fin de semana se registraron varios robos en viviendas, y también intentos, en distintas parroquias del concejo, que se suman a episodios recientes en Santurio, Veriña, Castiello o La Providencia. Deva, Granda o Porceyo fueron esta ocasión los lugares elegidos por los asaltantes para actuar, lo cual ha sumido a los habitantes en la preocupación. "Hay que tener cuidado; parece que vienen con fuerzas renovadas", lamentaron los vecinos de estas parroquias.

En Deva, el viernes, unos residentes estuvieron a punto de toparse con los ladrones. Los propietarios de la casa, de la que volvían a su hogar, recibieron el aviso de la alarma. Al parecer, cuando accedieron al garaje, los asaltantes huyeron de la escena por otro lugar. Se llevaron sortijas y dinero. Estos hechos ocurrieron sobre la medianoche. El pasado viernes, cabe recordar, se celebró en Poniente el espectáculo de drones. Asimismo, hace un par de semanas unos cacos trataron de entrar en una casa. Los dueños estaban en su interior, por lo que no pudieron completar su cometido. Iban encapuchados. "Mandamos alertas para que la gente esté atenta", aseveró Juan Manuel Caso, presidente de la asociación vecinal "Peñafrancia" de Deva.

Granda también se ha visto afectada en estos últimos días. Unos asaltantes aprovecharon la ausencia de los moradores para entrar en una vivienda, en la que, eso sí, no permanecieron durante mucho tiempo. De hecho, no sustrajeron nada. Ahora bien, dejaron todo muy revuelto. Vecinos de la parroquia apuntaron que hubo otro incidente similar en las últimas fechas. Hace unos meses, mandos de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil trasladaron algunos consejos en aras de evitar los robos en domicilios. Entre ellos, cerrar bien la puerta, simular que la casa sigue habitada o prestar atención a la presencia de marcas con hilos de pegamento, silicona o plásticos en la entrada a la vivienda.

En Porceyo se produjo un episodio un tanto curioso este mismo sábado. No fue un robo, pero sí una tentativa. Dos personas, ataviadas con vestimenta de apicultor, picaron al timbre de una casa. La residente no daba respuesta en un principio. Cuando salió más tarde se encontró con estos individuos tratando de saltar la verja. Los pillaron "in fraganti". Al constatar que sí había alguien en el domicilio, rectificaron y abandonaron la zona en furgoneta. Desde la asociación "San Félix" que encabeza Ana Migoya han remitido a los vecinos unas recomendaciones para activar al máximo la atención. Reparar en furgonetas o coches que circulen despacio figuran en esa lista. "A veces nos confiamos, debemos tener cuidado", proclamó Migoya.

Estos asaltos en la zona rural gijonesa, en una época veraniega en la que muchas familias se van de vacaciones, han sembrado cierta intranquilidad. Santurio reclamó la instalación de más cámaras de seguridad, petición que se une a una de las repetidas cuando se habla de este tipo de casos: una mayor presencia policial en las parroquias con el fin de disuadir a los ladrones.

Los cuerpos de seguridad transmiten como otras sugerencias no divulgar en redes sociales las fotos o experiencias mientras se está de vacaciones para no dar pistas a los cacos. Y tener fotografías de las joyas y bienes valiosos. Si se ha sufrido un robo, instan a avisar a las fuerzas de seguridad sin tocar nada de la vivienda.