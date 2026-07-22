Los 14 parques de baterías pedidos en el concejo de Gijón suman 45 millones de inversión

Dos proyectos autorizados, trece en veremos (doce con emplazamiento definido y uno paralizado a la espera de encontrar ubicación) y 18 que se han metido en el cajón o están camino de ello. Esa es la foto fija de los 33 proyectos que se llegaron a presentar para instalar baterías de almacenamiento eléctrico en el concejo de Gijón. Unos proyectos que además de la tramitación industrial y medioambiental, también requerirían de licencias municipales para su implantación, algo a lo que se opone el gobierno local gijonés. Los dos proyectos autorizados, mas los doce con emplazamiento definido y que siguen vivos sumarían, de cuajar todos ellos, una inversión de 45,23 millones de euros, y aportarían una capacidad conjunta de almacenamiento de 276,413 megavatios-hora.

El asunto es peliagudo. Las baterías de almacenamiento de energía son claves para la transición energética, para almacenar electricidad en los momentos en que más se genera con energías renovables y volcarla a la red cuando baja esa producción y se torna insuficiente para satisfacer la demanda. Las energías renovables son irregulares y si no se almacena la electricidad, la alternativa es generarla en caso de necesidad emitiendo CO2 en las centrales térmicas de gas (ciclos combinados), lo que también encarece el precio de la electricidad.

El problema es dónde se ubican esas baterías de almacenamiento, cuya presencia genera rechazo entre los vecinos del entorno e incluso ha generado las críticas de alguna organización ambientalista, como la Coordinadora Ecologistas de Asturias por la contaminación electromagnética «para la vecindad y los animales», especialmente cuando se emplazan cerca de viviendas. Desde ámbitos empresariales, en cambio, se insiste en la necesidad de parques de baterías, tal como señalan desde la Cámara de Comercio de Gijón, por ejemplo.

Aún hay vivas 15 peticiones

Actualmente en el municipio de Gijón hay vivas aún 15 peticiones de implantar baterías, aunque una de ellas paralizada para buscarle un emplazamiento distinto al que había solicitado inicialmente. Entre las empresas que promueven estos proyectos están Iberdrola, Pitma Generación, Axpo Iberia, Aquila Clean Energy, Lila Solar y otras dos sociedades que tienen algún consejero común como son Intersolar DMA y Sustainable Minds. Los promotores eligen habitualmente para sus proyectos de baterías emplazamientos próximos a infraestructuras eléctricas, como subestaciones, que reduzcan el tendido de alta tensión necesario para comunicarlas con las baterías. En el caso de las peticiones aprobadas o en tramitación en Gijón, la mayoría se concentran en áreas industriales, como polígonos y en zona de dominio público de El Musel (fundamentalmente junto a subestación eléctrica que hay en la ampliación). También hay alguna propuesta en la zona rural.

El grado de madurez de los proyectos es dispar. De hecho, que hayan obtenido la autorización previa y de construcción, superando toda la tramitación administrativa, sólo hay dos proyectos de Iberdrola en el polígono industrial de la Juvería. Son los únicos que podrían implantarse ya mismo si los diera de paso el Ayuntamiento. Pero el gobierno local no está por la labor, como en su día anunció directamente el portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador, en un encuentro con representantes vecinales.

Otros doce proyectos están pendientes de obtener el informe de impacto ambiental imprescindible para que los den de paso, tras haber logrado la autorización administrativa previa del Principado. Una autorización, esta última, que no garantiza que vayan a seguir adelante, ya que los promotores pueden desistir. Eso mismo es lo que ha pasado con otros dos proyectos que impulsaba Iberdrola entre el poblado de Santa Bárbara y la Avenida de Oviedo, denominados Pumarín 1 y Pumarín 2, de los que ha desistido y ya ha recuperado las garantías que había depositado al inicio de la tramitación. Son los últimos descartados por los promotores, pero no los únicos.

En cuanto los que aún siguen vivos, pendientes de completar la tramitación, están otro proyecto de Iberdrola en el polígono industrial de Roces, dos de Axpo Iberia en el polígono de Lloreda; seis en terrenos del Puerto de Gijón (uno de Axpo Iberia, uno de Pitma Generación y cuatro de Aquila Clean Energy Investments Holding Spain); uno de Lilan Solar en el polígono de Mora Garay; y uno en Lavandera y otro en Caldones de Sustainable Minds e Intersolar DMA respectivamente.

También sigue viva la tramitación del proyecto Castiello, de Pitma Generación, que ha sido admitido a trámite por la Consejería de Industria, pero que está paralizado, pendiente de reubicar. De cuajar, no irá en otro sitio.

Las 18 solicitudes restantes que se hicieron para emplazar baterías de almacenamiento eléctrico en Gijón, seis aún tienen en vigor las garantías financieras que depositaron en el Principado, pero no llegaron a presentar el proyecto para su tramitación; en diez casos ya han recuperado la fianza que aportaron sin haber llegado a presentar el proyecto y en los dos restantes (los citados junto a Santa Bárbara) también ha recuperado la fianza la firma promotora tras haber desistido de los mismos pese a haber presentado el proyecto.n