Cabrales, Navia y Castropol entran en el olimpo de las Fiestas de Interés Turístico Regional

La Laboral acogió ayer la entrega oficial de los reconocimientos de "Fiesta de Interés Turístico Regional" a tres eventos que a base de esfuerzo vecinal, han logrado poner sus concejos en el mapa: La Travesera de Cabrales; el Festival de la Sidra de Navia; y "Somos la Ostra" de Castropol.

Lejos de los fríos formalismos institucionales, los discursos de los reconocidos estuvieron marcados por la emoción, el orgullo local y el trabajo colectivo. En el caso de la Travesera Integral Picos de Europa, su representante, David Méndez, dejó claro que este hito va más allá de un diploma o un premio. "Para nosotros, este reconocimiento no supone un premio, sino más bien un empujón para seguir intentando poner a Asturias en lo más alto de la montaña". Méndez recordó como "lo que empezó hace 22 años siendo una locura de tres montañeros, hoy se ha convertido en un referente nacional". Para mostrar la huella que deja esta prueba entre sus más de 2000 participantes, procedió a leer uno de los tantos correos electrónicos que les llegan tras la Travesera. Esta carta provino de un veterano corredor catalán que tras confesar ser "un pisapraos de los mayores", quedó cautivado por "el verde que casi te hace daño a la vista" y el aliento incondicional del público asturiano en pleno sufrimiento. "Se me pusieron a gritar como posesos: "¡vamos titán, que ya ta fecha!. Ya puedo decir con orgullo que soy travesero. Habéis ganado para la causa asturiana a un adicto a la Travesera" leía David Méndez.

El protagonismo pasó hacia el occidente asturiano para saborear las ostras del Eo. El alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, recogió el distintivo para el festival "Somos la Ostra", alzando la voz "en representación de los vecinos y vecinas de Castropol". El alcalde quiso aplaudir el trabajo en la sombra de toda la cadena de valor, recordando que "siempre que hay detrás una fiesta de estas características, hay detrás un pueblo que apoya, aunque solamente sea un granito de arena, hay un impulso de todos los vecinos". Vinjoy destacó el papel insustituible de las empresas de ostricultura de la ría, ya que "para que haya un producto genuino, es importante que haya detrás empresas dedicadas a ello".

La tercera gran ovación fue para el Festival de la Sidra de Navia, un ejemplo de supervivencia y amor por las raíces. Fernando Fernández, en representación de la comisión, relató cómo un grupo de amigos tomó el relevo en la organización con "el respeto que de mantener viva una fiesta que corría el riesgo de desaparecer". "La sidra es mucho más que un producto, es mucho más que una bebida. La sidra es cultura, tradición encuentro y una forma de entender Asturias" reivindicó Fernández. El representante de los Sidreros Naviegos cerró su intervención con un sentido "agradecimiento al pueblo de Navia, que hace que el festival sea una celebración abierta y llena nuestras calles de vida el mes de agosto".

"Las fiestas son cultura y patrimonio, pero sobre todo son identidad", decñlaró la vicepresidenta del Gobierno regional, Gimena Llamedo, poniéndole el altavoz a la Asturias más auténtica. Para Llamedo, las tres celebraciones son una clara muestra de compromiso ciudadano y por eso, los festejos de este cariz van a contar con más herramientas de apoyo institucional. El Principado aprovechará este impulso para lanzar una nueva línea de ayudas de 250 mil euros destinada precisamente a dar un respiro económico a los Ayuntamientos y asociaciones que mantienen vivas las ya 92 Fiestas de Interés Turístico de la región, siendo de estas, 11 de carácterer nacional, siendo la última en pasar a esta categoría el Festival de la Manzana de Villaviciosa, recibiendo una especial felicitación por parte de la vicepresidenta del Principado. Siendo la única de carácter internacional hasta ahora el Descenso Internacional al Sella, siendo esta su 88ª edición.