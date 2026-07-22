La Consejería pide al juzgado que no acepte las medidas cautelares solicitadas por los Jesuitas para bloquear la retirada del conjunto artístico de Héroes del Simancas

La decisión está ahora en sede judicial. La consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos sigue firme en su intención de retirar del espacio público el memorial del Simancas por su condición de símbolo de exaltación franquista que incumple la ley de memoria democrática. Para ello, ha solicitado a los responsables de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que no se acepten las medidas cautelares pedidas por la Compañía de Jesús en su recurso judicial contra esa orden y con las que buscan dejar en suspenso cualquier actuación sobre la obra hasta que no acabe el proceso judicial en marcha. Desde la consejería se ha emitido un informe negativo al respecto. Ahora están a la espera de la decisión que adopte el tribunal.

Al tiempo, se acaba de abrir el plazo para que se personen en el proceso otras administraciones y entidades que puedan sentirse afectadas. Quien ya tiene decidido que lo hará es la Federación Asturiana de Memoria y República (Famyr), que fue precisamente quien solicitó en julio de 2024 a la consejería de Derechos Ciudadanos que ordenase esa retirada. Del expediente abierto a partir de aquella petición salió la resolución firmada por el consejero, Ovidio Zapico (IU), el pasado 5 de mayo ordenando la retira y dando a los Jesuitas, en su condición de propietarios del colegio de La Inmaculada, un plazo de cuatro meses para cumplir ese mandato.

No se descarta que se puedan personar también otras entidades que en los últimos meses han iniciado movilizaciones en las redes sociales y en las calles en apoyo al mantenimiento de la obra de Manuel Álvarez-Laviada. Incluso en los juzgados a donde la asociación Raíces ha llevado a la consejería de Cultura por su silencio ante la petición de declaración del Simancas como Bien de Interés Cultural (BIC). Un reconocimiento que le garantizaría la excepcionalidad que da la ley para evitar retiradas como la ordenada.

La protección del Catálogo Urbanístico

La Compañía de Jesús optó por ir a los tribunales tras considerar que se les había colocado en un "callejón sin salida". Por un lado, desde el gobierno del Principado se les daba la orden de retirada del monumento pero desde el gobierno municipal ya se adelantaba que no autorizarían ninguna obra por ser un elemento protegido en el Catálogo Urbanístico de la ciudad.

La consejería de Derechos Ciudadanos tampoco aceptó la propuesta de la Compañía de Jesús de cambiar la retirada por un proceso de resignificación de la obra de cara a poder compaginar su mantenimiento con el cumplimiento de la legislación de memoria.

Los Jesuitas, además, siempre han incorporado a sus argumentaciones el valor artístico de la obra y el hecho de que su ejecución fuera una condición impuesta en los años cuarenta del siglo pasado en el proceso de devolución de la finca, que se les había expropiado y reutilizado como cuartel.