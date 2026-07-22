Convenios con entidades, ajustes presupuestarios y contratos para mover 6,3 millones en los Servicios Sociales de Gijón

Densa y millonaria se plantea la junta rectora con la que la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que preside el edil popular Guzmán Pendás, va a cerrar curso antes del parón de agosto. A más de 6,3 millones alcanza la repercusión económica de las decisiones que se van a llevar a votación en esa reunión, y que tienen que ver con modificaciones presupuestarias, contratos y convenios con entidades sociales.

Dos son los expedientes que se presentan como soporte a dos modificaciones presupuestarias que suman 653.900 euros, y que se financian con parte de los 9,4 millones que aún tiene la entidad de los 10,2 millones de remanente líquido de tesorería para gastos generales que le quedaron tras la liquidación del presupuesto del año pasado. Hay una modificación de solo 28.000 euros para aumentar la partida de gastos de personal en lo que tiene que ver con el pago de la productividad y hay otra de 651.100 euros, que financia suplementos de crédito en partidas de gastos corrientes, transferencias corrientes e inversiones.

La cuantía más grande son los 500.000 euros que se suman a los 2,2 millones de crédito inicial de la partida de ayudas económicas del programa de inclusión. Ahora esa partida se eleva a 2,7 millones. El resto son incrementos que van desde los 3.100 a los 45.000 euros y que sirven, por ejemplo, para garantizar el suministro eléctrico a los centros de mayores de Nuevo Gijón y Los Puertos, para sustituir la puerta de acceso a la finca Maravillas o para comprar mobiliario para distintias dependencias de la Fundación.

Eso sobre los presupuestos de este año. De cara a diseñar los del año que viene, Servicios Sociales presenta el único cambio que va a incorporar a sus ordenanzas fiscales y que no tiene impacto económico. Simplemente supone, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, incorporar a quien recibe el ingreso mínimo vital al listado de beneficiarios de precios reducidos en las actividades de ocio que la Fundación tiene para niños, niñas y jóvenes con capacidades diversas.

Usuarios y personal del servicio de ayuda a domicilio en el acto de presentación de la "ciudadela" del SAD. D en El Natahoyo. / Marcos León

El desembolso de dinero más importante del que se hablará en la junta rectora lo conforman los algo más de cuatro millones de euros que darán soporte al contrato del servicio de ayuda a domicilio entre el próximo uno de septiembre y el 31 de agosto de 2027. Este dinero va unido a la aprobación del primer año de prórroga del contrato suscrito en 2024 con la firma Arquisocial. Un contrato con una duración inicial de dos años y la posibilidad de prorrogarse por otros dos.

Apoyo municipal a cuatro entidades

Por otro lado, a unos 454.000 euros se eleva el coste total del contrato para cinco años del servicio de impartición de cursos para personas adultas con discapacidad intelectual para el que también se pide aprobación.

El último bloque de decisiones tiene que ver con la suscripción de nuevos convenios de colaboración por dos años con Cáritas Diocesana, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Mujeres y la Asociación Gijonesa de Caridad (Cocina Económica). La propuesta de aprobación de convenio conlleva la autorización del gasto para este año que es, respectivamente, de 129.00, 90.000, 114.000 y 915.000 euros.

Esta última cifra, la más cuantiosa, se distribuye en tres partidas que tienen que ver con tres actividades de la Asociación Gijonesa de Caridad. Así a sufragar el servicio de comedor social van 733.700 euros municipales, a los que se suman 70.700 para el módulo de alojamiento temporal y 110.600 para la residencia de media estancia. La reunión de la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales ha sido convocada para el próximo día 28.