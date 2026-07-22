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El Festival Aéreo de Gijón conllevará restricciones al baño y a la navegación este fin de semana: estos son los horarios

Los tramos de los ensayos podrán ajustarse por necesidades operativas o en función de las condiciones meteorológicas

Un momento de la pasada edición del Festival Aéreo Internacional en Gijón.

Un momento de la pasada edición del Festival Aéreo Internacional en Gijón. / Ángel González

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Sergio García

El Festival Aéreo Internacional de Gijón, que este año alcanza su vigésima edición, desplegará sus alas este fin de semana y comportará diversas restricciones a la navegación y el baño en San Lorenzo para que los ensayos previos y las exhibiciones se desarrollen con normalidad. Las medidas se implementarán ya este viernes. De 10.30 a 16.30 horas, estará prohibido navegar y bañarse por los ensayos. El sábado el tramo irá de 10.00 a 16.00 horas. Desde Divertia señalan que los horarios de estos ensayos son aproximados y que podrán modificarse y ajustarse por necesidades operativas o en función de las condiciones meteorológicas. Para velar por la seguridad de los paracaidistas, en los ensayos y exhibiciones, quedará restringido el acceso al arenal en la escalera 12.

El "Sunset Air Show", espectáculo diseñado para aprovechar el anochecer y que tendrá como gran protagonista a la patrulla británica AeroSPARX (conocida por combinar vuelos acrobáticos con efectos pirotécnico), implicará también restricciones, en este caso de 20.00 a 22.30 horas. El domingo, día grande del certamen, tendrá lugar la exhibición principal con una amplia representación de aviación civil y militar. La prohibición al baño y a la navegación en la playa de San Lorenzo se extenderá de 11.00 a 16.00 horas.

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El Festival Aéreo aspira a ofrecer la mejor edición de su historia por esas veinte citas que cumplirá en la ciudad. En la parrilla del show del domingo figuran los pilotos acrobáticos Luca Salvadori y Camilo Benito; el saltador de élite Dani Román; Francis Giménez desde Málaga, que participará con su autogiro ELA Eclipse 10; los Yak Stars, con sus aviones YAK 52, y la patrulla británica AeroSPARX, que actuará tanto el sábado como el domingo. A ellos se unirá por primera vez en Gijón el Daedalus Demo Team t6 texan del HAFde la Fuerza Aérea Helénica, uno de los grandes estrenos internacionales del certamen.

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La presencia militar volverá a ser uno de los reclamos. El Ejército del Aire y del Espacio desplegará el Eurofighter C16, el avión de transporte A 400 Airbus, el hidroavión Canadair CL215T, el helicóptero NH 60, el helicóptero de rescate Super Puma HD.21, la Patrulla ASPA y la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). Se movilizarán durante varios días a alrededor de 250 personas, entre pilotos, tripulaciones, mecánicos, personal técnico y organización. Como añadido, hasta el domingo se puede visitar una exposición gratuita organizada por el Ejército del Aire y del Espacio en la Colegiata de San Juan Bautista. La muestra conmemorará el centenario de los grandes vuelos de la aviación española a través de fotografías, uniformes, instrumentos de navegación, maquetas y diverso material histórico.

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