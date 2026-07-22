El Festival Aéreo de Gijón conllevará restricciones al baño y a la navegación este fin de semana: estos son los horarios
Los tramos de los ensayos podrán ajustarse por necesidades operativas o en función de las condiciones meteorológicas
El Festival Aéreo Internacional de Gijón, que este año alcanza su vigésima edición, desplegará sus alas este fin de semana y comportará diversas restricciones a la navegación y el baño en San Lorenzo para que los ensayos previos y las exhibiciones se desarrollen con normalidad. Las medidas se implementarán ya este viernes. De 10.30 a 16.30 horas, estará prohibido navegar y bañarse por los ensayos. El sábado el tramo irá de 10.00 a 16.00 horas. Desde Divertia señalan que los horarios de estos ensayos son aproximados y que podrán modificarse y ajustarse por necesidades operativas o en función de las condiciones meteorológicas. Para velar por la seguridad de los paracaidistas, en los ensayos y exhibiciones, quedará restringido el acceso al arenal en la escalera 12.
El "Sunset Air Show", espectáculo diseñado para aprovechar el anochecer y que tendrá como gran protagonista a la patrulla británica AeroSPARX (conocida por combinar vuelos acrobáticos con efectos pirotécnico), implicará también restricciones, en este caso de 20.00 a 22.30 horas. El domingo, día grande del certamen, tendrá lugar la exhibición principal con una amplia representación de aviación civil y militar. La prohibición al baño y a la navegación en la playa de San Lorenzo se extenderá de 11.00 a 16.00 horas.
El Festival Aéreo aspira a ofrecer la mejor edición de su historia por esas veinte citas que cumplirá en la ciudad. En la parrilla del show del domingo figuran los pilotos acrobáticos Luca Salvadori y Camilo Benito; el saltador de élite Dani Román; Francis Giménez desde Málaga, que participará con su autogiro ELA Eclipse 10; los Yak Stars, con sus aviones YAK 52, y la patrulla británica AeroSPARX, que actuará tanto el sábado como el domingo. A ellos se unirá por primera vez en Gijón el Daedalus Demo Team t6 texan del HAF, de la Fuerza Aérea Helénica, uno de los grandes estrenos internacionales del certamen.
La presencia militar volverá a ser uno de los reclamos. El Ejército del Aire y del Espacio desplegará el Eurofighter C16, el avión de transporte A 400 Airbus, el hidroavión Canadair CL215T, el helicóptero NH 60, el helicóptero de rescate Super Puma HD.21, la Patrulla ASPA y la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). Se movilizarán durante varios días a alrededor de 250 personas, entre pilotos, tripulaciones, mecánicos, personal técnico y organización. Como añadido, hasta el domingo se puede visitar una exposición gratuita organizada por el Ejército del Aire y del Espacio en la Colegiata de San Juan Bautista. La muestra conmemorará el centenario de los grandes vuelos de la aviación española a través de fotografías, uniformes, instrumentos de navegación, maquetas y diverso material histórico.
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