Gijón estrena un nuevo vehículo para el parque de bomberos, clave para los rescates y los incendios urbanos

Los bomberos de Gijón contarán con un nuevo vehículo para su equipo. Se trata de una bomba urbana pesada valorada en unos 600.000 euros que entra dentro del plan de renovación previsto para las instalaciones de Roces. El nuevo vehículo se presentó este miércoles con la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, la forista Nuria Bravo, y el jefe de bomberos, Javier Álvarez Villazón, entre otros.

El nuevo vehículo será de primera intervención. Su labor principal será la de trasladar material y personal a diferentes labores, desde incendios urbanos a rescates. También incluye un equipo de excarcelación autónoma por baterías, con un valor estimado de 75.000 euros, y valdrá también para llevar todo tipo de material en condiciones óptimas.

El contrato para este vehículo fue licitado en 2024 y entrará en funcionamiento este año. Según palabras de la concejala, esto entra dentro de "un compromiso que hizo el gobierno al inicio del mandato".

Noticias relacionadas

Tras su intervención, el jefe de bomberos explicó aspectos más técnicos del camión, del dijo que era "muy polivante". Se ha implementado como novedad que el camión lleve una cámara de imágenes térmica para cada uno de los integrantes del servicio, aportando mucha seguridad a todas las actividades que lleven a cabo, evitando así accidentes que se han podido ver en diferentes partes de España con los cuerpos de bomberos.