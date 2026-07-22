El Museo Nicanor Piñole reivindica la relación del artista con Ponga a través del nuevo libro de Peio H. Riaño

El Museo Nicanor Piñole acogió este miércoles la presentación de "Paisaje Piñole. Visiones naturales y culturales de un pintor montañero en el concejo asturiano de Ponga", el nuevo libro del historiador del arte y periodista Peio H. Riaño.

La obra profundiza en el vínculo que Nicanor Piñole mantuvo con el concejo de Ponga a través de un recorrido que combina el arte, la montaña y el patrimonio natural y cultural. El libro invita al lector a descubrir los paisajes que inspiraron al pintor y plantea un viaje por los caminos en los que confluyen la creación artística, la naturaleza y la memoria del territorio.

En la presentación participaron la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro; el director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, Aitor Martínez Valdajos; el director de los museos Casa Natal de Jovellanos y Nicanor Piñole, Saturnino Noval García; y el propio autor.

Momentos de la presentación. / Marcos León

Peio H. Riaño, historiador del arte y periodista, cuenta con una amplia trayectoria como ensayista y divulgador cultural. Entre sus publicaciones destacan "Las invisibles", "Decapitados" y "Marquesa. El mayor robo de arte de la historia de España", además de diversos proyectos de divulgación sobre patrimonio e historia del arte. La presentación reunió a público interesado en la figura de Piñole y en la conexión entre el paisaje asturiano y la creación artística.