Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Museo Nicanor Piñole reivindica la relación del artista con Ponga a través del nuevo libro de Peio H. Riaño

La publicación, presentada este miércoles, propone un recorrido por los paisajes que inspiraron al pintor y por el patrimonio natural y cultural del concejo

Saturnino Noval, Montserrat López Moro y Peio H. Riaño durante la presentación.

Saturnino Noval, Montserrat López Moro y Peio H. Riaño durante la presentación. / Marcos León

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Demi Taneva

Demi Taneva

Gijón

El Museo Nicanor Piñole acogió este miércoles la presentación de "Paisaje Piñole. Visiones naturales y culturales de un pintor montañero en el concejo asturiano de Ponga", el nuevo libro del historiador del arte y periodista Peio H. Riaño.

La obra profundiza en el vínculo que Nicanor Piñole mantuvo con el concejo de Ponga a través de un recorrido que combina el arte, la montaña y el patrimonio natural y cultural. El libro invita al lector a descubrir los paisajes que inspiraron al pintor y plantea un viaje por los caminos en los que confluyen la creación artística, la naturaleza y la memoria del territorio.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

En la presentación participaron la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro; el director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, Aitor Martínez Valdajos; el director de los museos Casa Natal de Jovellanos y Nicanor Piñole, Saturnino Noval García; y el propio autor.

Noticias relacionadas y más

Momentos de la presentación.

Momentos de la presentación. / Marcos León

Peio H. Riaño, historiador del arte y periodista, cuenta con una amplia trayectoria como ensayista y divulgador cultural. Entre sus publicaciones destacan "Las invisibles", "Decapitados" y "Marquesa. El mayor robo de arte de la historia de España", además de diversos proyectos de divulgación sobre patrimonio e historia del arte. La presentación reunió a público interesado en la figura de Piñole y en la conexión entre el paisaje asturiano y la creación artística.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  2. El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades
  3. Los autores de la fiesta de drones regresan hoy a Gijón tras emocionar al mundo con el homenaje a Gaudí en la Sagrada Familia: 'Volver es una emoción
  4. El suelo del Chas recibe una oferta millonaria de unos inversores para dedicarlo a fines no deportivos
  5. Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
  6. Gijón se entrega a la magia de los drones y del eclipse: 'Cada año es mejor
  7. Entran por la ventana a una vivienda de Gijón para salvar a una mujer de 92 años que llevaba tres días tirada en el suelo
  8. La regañina del presidente de Emulsa: 'Lo que huele es la basura, no el contenedor; para paliar el problema basta con cumplir los horarios

El Museo Nicanor Piñole reivindica la relación del artista con Ponga a través del nuevo libro de Peio H. Riaño

El Museo Nicanor Piñole reivindica la relación del artista con Ponga a través del nuevo libro de Peio H. Riaño

Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón

El Festival Aéreo de Gijón conllevará restricciones al baño, al tráfico y a la navegación este fin de semana: estos son los horarios

Gijón estrena un nuevo vehículo para el parque de bomberos, clave para los rescates y los incendios urbanos

Gijón estrena un nuevo vehículo para el parque de bomberos, clave para los rescates y los incendios urbanos

La presencia de medusas en las playas de Gijón se vuelve común: ondean de nuevo las banderas amarillas y rojas

La presencia de medusas en las playas de Gijón se vuelve común: ondean de nuevo las banderas amarillas y rojas

El PP se reafirma en su postura respecto a la posible venta del suelo del Chas: "Respetamos el planteamiento urbanístico de esos terrenos"

El PP se reafirma en su postura respecto a la posible venta del suelo del Chas: "Respetamos el planteamiento urbanístico de esos terrenos"

Zitrón proyecta ampliar su centro de I+D+i de Gijón mientras ultima los permisos

Zitrón proyecta ampliar su centro de I+D+i de Gijón mientras ultima los permisos

Hablan cuatro médicos extranjeros que ejercen en Asturias: "Podemos aportar mucho y estamos dispuestos a ocupar puestos en zonas recónditas que otros no quieren"

Tracking Pixel Contents