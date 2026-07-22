Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón

Un niño de 11 años fue trasladado este miércoles al Hospital de Cabueñes después de sufrir el contacto de una carabela portuguesa en un brazo mientras se encontraba en la zona central playa de San Lorenzo. El incidente se produjo en torno a las 14.00 horas y, según las fuentes consultadas, el menor fue evacuado por precaución debido a patologías previas y el pequeño se encontraba en buen estado.

La presencia de estos organismos obligó además a extremar las precauciones en varios arenales del concejo. En San Lorenzo, el estado del mar quedó dividido por zonas: la escalera 4 permanecía con bandera roja, mientras que las escaleras 8 y 12 mantenían la bandera amarilla.

En el resto del litoral gijonés, Poniente y El Arbeyal mantuvieron durante la jornada la bandera amarilla por presencia de carabelas y las playas de Peñarrubia y Estaño cerraron a las 19.00 horas también con bandera amarilla por este mismo motivo.

Más ejemplares para el estudio del Acuario

El incidente llega apenas unos días después de que comenzara en Gijón un proyecto pionero impulsado por el Acuario, la Universidad de Oviedo y el Centro Oceanográfico de Gijón (IEO-CSIC), con el apoyo del Ayuntamiento, para estudiar el comportamiento de las carabelas portuguesas y comprobar si las barreras flotantes utilizadas habitualmente para contener vertidos pueden impedir su llegada a determinadas playas.

La investigación dio un paso adelante en las últimas horas con la llegada de numerosos ejemplares al Acuario de Gijón. “En los últimos dos o tres días ha aparecido una barbaridad de carabelas portuguesas”, explica el director del equipamiento, Alejandro Beniat. “Hoy han llegado un montón”, añade, después de que el primer ejemplar recuperado el pasado fin de semana llegara muy debilitado tras quedar varado en la arena.

Los investigadores mantienen los ejemplares en tanques especiales para intentar recuperarlos antes de utilizarlos en los ensayos. “Hay un poco de todo. Algunas han llegado en mejor estado y las vamos recuperando, aunque todavía no conocemos lo suficiente estos animales como para saber exactamente cuál es el mejor procedimiento”, señala Beniat.

El estudio, iniciado el año pasado para analizar cómo influyen las corrientes y el viento en el desplazamiento de estos organismos, incorpora ahora una nueva fase. A finales de julio o comienzos de agosto está previsto probar dos modelos de barreras anticontaminación en la dársena situada frente al Acuario. El objetivo es comprobar si pueden frenar el avance de las carabelas hacia playas más resguardadas, como El Arbeyal o Poniente, ya que los expertos consideran poco viable su aplicación en arenales abiertos y con fuerte oleaje como San Lorenzo.

Para realizar cada uno de los ensayos serán necesarios entre cuatro y ocho ejemplares. La próxima semana los investigadores definirán la ubicación definitiva de las barreras y el calendario de unas pruebas que podrían aportar nuevas herramientas para minimizar la llegada de estos organismos al litoral gijonés.