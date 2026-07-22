El PP se reafirma en su postura respecto a la posible venta del suelo del Chas: "Respetamos el planteamiento urbanístico de esos terrenos"

Nuevo capítulo en la posible venta del suelo del Club Hípico Astur. Si este martes fue la alcaldesa, Carmen Moriyón, la que se reunió con Jesús Kocina, presidente de Chas Gijón 2025, la entidad que gestiona ahora el club hípico, para transmitirle que es el Patronato Deportivo el encargado de gestionar el uso de Las Mestas, este miércoles ha sido el concejal de Deportes y presidente del Patronato, el popular Jorge Pañeda, quien ha vuelto a dejar clara la postura de su concejalía y de su grupo municipal, socio de gobierno de Foro. El edil se reafirmó en lo que ya manifestó poco después de que LA NUEVA ESPAÑA desvelara que los propietarios del Chas tienen sobre la mesa una oferta de un grupo inversor de 15 millones de euros para comprar los terrenos del club y destinarlos a usos no deportivos.

En ese sentido, Pañeda explicó que "respeta, como no puede ser de otra manera, el estricto cumplimiento de la normativa y del planteamiento urbanístico" en los terrenos del Chas, en referencia a la postura del gobierno local de que esa parcela, de unos 40.000 metros cuadrados, no puede recalificarse para construir viviendas, ya que el Plan General de Ordenación (PGO) mantiene su uso deportivo. Sobre el resto de la operación, el edil reiteró el mensaje que ya trasladó el lunes en las páginas de este periódico: "Respetamos la libertad de una entidad privada para tomar las decisiones oportunas dentro de la legalidad".

La oferta del grupo inversor sigue siendo el origen de la controversia. Desde Chas Gijón 2025, en principio, no se contempla aceptarla, aunque sus responsables dejan abierta la puerta a estudiarla si finalmente no prospera un acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión de Las Mestas. El objetivo de los gestores del club es organizar un gran circuito ecuestre durante seis meses al año, aprovechando el periodo en el que este tipo de competiciones tiene menor actividad en el sur de España, donde la temporada se desarrolla entre octubre y mayo. Sobre ese proyecto, Pañeda volvió a mostrar disposición. "Estamos abiertos a colaborar con cualquier proyecto deportivo para Gijón", afirmó.

"E insistimos en que, cuando se presente formalmente un proyecto de nuevas competiciones, como ya hemos dicho a los responsables del Chas, estudiaremos con el máximo interés su viabilidad", añadió. "Y buscaremos, junto con los servicios jurídicos municipales, las fórmulas jurídicas de colaboración para llevarlo a la práctica dentro de las posibilidades de las instalaciones del Patronato", explicó. Además, recordó que la intención del Patronato es seguir colaborando con el Chas como hasta ahora. "Hemos puesto a su disposición boxes en Las Mestas, espacio para boxes portátiles y para aparcamiento dentro de ese complejo deportivo, obstáculos para sus torneos y un semáforo para dar seguridad al cruce de los caballos", zanjó Pañeda.

El PSOE de Gijón también salió este miércoles al paso de este asunto para cargar contra el gobierno local. En palabras del concejal Ramón Tuero, el grupo municipal socialista criticó "el desgobierno de Moriyón", ya que, a su juicio, "parcelan las áreas entre Foro y el PP e intervienen solo cuando a ella le interesa". Los socialistas defienden que el Chas pueda utilizar Las Mestas durante los meses de verano. "No entendemos por qué no se quiere firmar un convenio entre el Patronato y el Chas cuando durante tres años el Gijón Horse Jumping trajo a la ciudad competiciones hípicas de primer nivel", se preguntó Tuero.

Respecto a la posible venta de la parcela del Chas, Tuero también fue crítico. "No nos sorprende la facilidad con la que tanto la alcaldesa como el concejal (en referencia a Jesús Martínez Salvador) se prestan a cambiar los usos de unos terrenos privados para favorecer a unos grupos inversores de los que ni siquiera sabemos quiénes son, puesto que ya lo hicieron durante este mandato", sostuvo. "Modificaron el PGO para cambiar los usos y aumentar la edificabilidad en parcelas privadas", concluyó Tuero.