La presencia de medusas en las playas de Gijón se vuelve común: ondean de nuevo las banderas amarillas y rojas
San Lorenzo, Poniente, Peñarrubia y Estaño, en alerta por especies urticantes como las carabelas portuguesas
Una nueva jornada ajetreada para los socorristas de Gijón. A medida que pasan los días la presencia de medusas y otras especies urticantes, como las temidas carabelas portuguesas, se vuelve más común, con las medidas preventivas consecuentes para evitar que los bañistas entren en contacto con estos ejemplares. En la playa de Poniente ondeó este miércoles la bandera amarilla, como también lo hizo en Peñarrubia y Estaño. En San Lorenzo, mientras, la prevención se extremó con bandera roja en la zona de la Escalerona y del centro.
Fue este fin de semana cuando el equipo de Salvamento ya empezó a colocar estas banderas para alertar del riesgo de medusas. El domingo apareció la primera carabela en San Lorenzo. El lunes, dos en San Lorenzo y otras dos en El Arbeyal. Estas fechas, segunda quincena del mes de julio, es uno de los periodos en los que llegan más ejemplares de dicha especie urticante a las costas del mar Cantábrico. Bajo el agua están los tentáculos, que en ejemplares sanos pueden medir hasta 30 metros de longitud. En el caso de las que arriban a aguas asturianas los tentáculos son mucho menores al haber sido destrozados por la acción del mar en el trayecto. Son peligrosas también fuera del agua.
Esta situación coincide con el momento en el que Gijón tiene en marcha un experimento pionero para comprobar si las barreras anticontaminación que se utilizan para contener vertidos de hidrocarburos pueden servir también para frenar la llegada de estas carabelas portuguesas a playas y ensenadas.
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