A ritmo lento pero sin parar de crecer: Gijón suma 2.690 viviendas de uso turístico

Gota a gota pero sin parar de crecer. El Ayuntamiento acaba de actualizar el número de viviendas de uso turístico (VUT) registradas en el área de Urbanismo: 2.690. Son 15 más que en diciembre de 2025, última fecha de ese censo municipal que se actualiza cada seis meses.

La nueva cifra demuestra que aunque ya no hay ese crecimiento descontrolado que llevó al Ayuntamiento a decretar la suspensión de nuevas autorizaciones durante un año en Cimavilla, La Arena y el Centro, tampoco hay ni un solo paso atrás en una tipología de alojamiento turístico criticado por el sector hotelero como competencia pero también por los vecinos por ser fuente de conflictos. El cambio fundamental en los últimos tiempos tiene que ver con la nueva legislación diseñada por el Principado de Asturias.

Los tres barrios sobre los que se aplicó esa moratoria en 2024 siguen liderando el ranking y lo hacen viendo como la oferta crece. Así, en el Centro el Ayuntamiento contabiliza 827 pisos turísticos, seis más que hace seis meses. Entre el fin de 2025 y mediados de 2026 la oferta en La Arena ha pasado de 427 a 431 y la de Cimavilla de 183 a 185. Cimavilla y La Arena son los dos barrios gijoneses que el Principado ha declarado como zonas tensionadas, lo que incorporaba restricciones a las VUT. El Ayuntamiento acaba de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias para paralizar esa declaración.

El Llano, sube

Los 1.443 pisos turísticos que suman esos tres barrios rondan el 60% de la oferta que hay en el casco urbano gijonés con 2.524 VUT frente a las 166 que se reparten por toda la zona rural. Hay un segundo nivel que conforman los barrios de Laviada con 147 VUT registradas en el Ayuntamiento, Ceares con 150, El Natahoyo con 155 y El Llano con 244. En los tres primeros hay leves descensos respecto a la oferta de finales de 2025 mientras en El Llano, hay una subida de 6.

Hace poco más de un mes, en el Pleno ordinario de junio, el equipo de gobierno descartó tomar nuevas medidas restrictivas sobre este asunto. Lo hizo en respuesta a una propuesta de Olaya Suárez, portavoz de Podemos, que pedía modificar el Plan General de Ordenación (PGO) para impedir que las VUT supongan más del 3% del parque de viviendas de cada barrio y, mientras se tramitase este cambio, repetir esa moratoria de nuevas licencias que se hizo por un año en Cimavilla, La Arena y el Centro, pero ampliada a toda la ciudad. También pedía Podemos endurecer las condiciones de concesión de nuevas licencias para pisos turísticos e instar al gobierno de España a controlar el fenómeno de los alquileres de temporada.

"Ni es necesario implantar una nueva moratoria, ni modificar el Plan General", fue la contestación del edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, que aportó una serie de datos para demostrar que el fenómeno estaba controlar. Así, concretó el concejal antes del 1 de enero de 2023 se registraban 76 nuevas VUT al mes, durante la moratoria el ritmo de crecimiento bajó a 26 al mes y fuera del perímetro prohibido y ahora, y tras los cambios en la regulación autonómica que incluyen que la comunidad de vecinos de autorización, esa cifra ha bajado a 3.