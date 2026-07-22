De un varapalo a competir en Montmeló, la historia de superación de un equipo universitario de Gijón para competir en la Fórmula 1 de los estudiantes

El año pasado, el silencio y las caras largas se adueñaron del taller del equipo Uniovi eTech Racing, la escuadra de estudiantes de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón que compite en la Electric Formula Student, algo así como un campeonato de Fórmula 1 para universitarios. La razón fue que, a última hora, el monoplaza que habían preparado para participar sobre el mítico asfalto del circuito de Montmeló, en Barcelona, no logró el visto bueno para poder viajar a Cataluña. Lejos de tirar la toalla, este equipo logró rehacerse y este miércoles, en el salón de actos de la EPI, presentó el resultado de su perseverancia: un monoplaza más rápido, seguro y tecnológicamente avanzado que, esta vez sí, estará en el circuito.

El nuevo prototipo es mucho más que un ensamblaje de piezas; es la respuesta de estos jóvenes ante el pesimismo. Pablo Fernández, "team leader" del proyecto, reconocía durante el acto que "el miedo que teníamos al ir a renovar patrocinios era evidente. Pero ese miedo se transformó en presión. Teníamos un compromiso y no podíamos permitirnos volver a fallar. Afortunadamente, se tradujo en trabajo y no en ganas de dejarlo".

Este trabajo se estructuró desde la autocrítica. Aitor Platas, responsable de mecánica, se negó a aceptar la palabra fracaso. Su departamento apostó por dejar atrás las valoraciones cualitativas para actuar con un análisis cuantitativo de los datos. El gran esfuerzo de los estudiantes, que compaginan todo con sus clases y exámenes, dio sus frutos a una velocidad casi récord. "El 7 de mayo teníamos prácticamente un coche con ruedas y suspensión. Parecía una carrilana, pero funcionaba", bromeaba.

Para que este monoplaza ruede por Montmeló, el salto tecnológico ha sido fundamental. Desde el departamento eléctrico, Pablo Martínez detalló cómo han exprimido los recursos para optimizar la fiabilidad del vehículo. La telemetría por radiofrecuencia les permite ahora obtener datos en tiempo real, monitorizando el comportamiento del monoplaza y evitando rodar a ciegas. "Las baterías han ganado un 20% de potencia y hemos abandonado los plásticos de impresión 3D para emplear una resina mucho más resistente a las exigencias térmicas y mecánicas", comentaba. Todo ello con un objetivo en el horizonte: superar la exhaustiva inspección técnica de la competición, donde "uno de cada tres equipos queda eliminado antes de pisar el asfalto", confirmaba Pablo Fernández.

Diseñar un vehículo de competición exige mucho más que apretar tuercas y soldar placas. Bruno Palacio, encargado de gestión, explicaba cómo "la optimización horizontal ha sido vital para coordinar pedidos y evitar cuellos de botella entre los más de 30 ingenieros que diseñan simultáneamente". Además, el equipo ha decidido abrirse a la sociedad con iniciativas de marketing digital, como las series en redes sociales "Inside aTech Racing" o "Formula Student para Dummies", acercando la complejidad de los datos y la propia competición a todos los públicos.

El profesor encargado del proyecto es Francisco Linera, que también tomó la palabra. "El año pasado me tocó dar malas noticias; este año voy a dar una buena. Nos vamos a Montmeló", aseguraba en un acto al que también acudieron la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. Ahora el taller ya es cosa del pasado. Las noches y mañanas invertidas en el coche por parte de todos los integrantes de Uniovi eTech Racing han servido para recomponerse del varapalo de la edición pasada, convirtiéndose en un ejemplo de superación y de no rendirse. Su próximo destino será el circuito de Montmeló, en Barcelona, donde ahora competirán frente a otras universidades, pero con su particular carrera contra el fracaso ya ganada.