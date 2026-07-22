La Consejería de Vivienda garantiza la solidez jurídica de las zonas tensionadas ante el recurso judicial de Gijón por Cimavilla y La Arena

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que lidera Ovidio Zapico (IU), no le tiene miedo al recurso que el Ayuntamiento de Gijón ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la resolución que declaró los barrios gijoneses de Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado. Un recurso que incluye la petición de medidas cautelares para impedir que se puedan activar acciones de intervención en el precio de la vivienda como habilita esa declaración.

"La resolución se ha tramitado con todas las garantías, con el máximo rigor técnico y jurídico y al amparo de la Ley por el Derecho a la Vivienda", defienden fuentes de la consejería que, al tiempo, trasladan "su plena confianza en la solidez jurídica del trabajo realizado por los funcionarios". Junto a la reivindicación de la fortaleza de su acuerdo, su "máximo respeto" a la decisión del Ayuntamiento de acudir a la vía judicial. Igual que, también desde Gijón, lo ha hecho la Compañía de Jesús para frenar la orden de la misma consejería de retirar el monumento al Simancas.

El rechazo a las zonas tensionadas es compartido por los dos partidos políticos que sustentan el gobierno local: Foro y PP. Desde el minuto uno han mostrado su desacuerdo con políticas intervencionistas en el mercado residencial y denunciado que, en muchos casos, tienen un efecto negativo que se visibiliza en una caída del alquiler estable en esas zonas. Además, el gobierno local entiende, y así se lo hizo saber a la consejería en sus alegaciones, que la decisión tomada desde el Principado se basaba en datos sesgados. Otro elemento a tener en cuenta es la afectación de esa declaración a elementos de competencia municipal.

Una vista de bloques de viviendas en el barrio de La Arena. / Ángel González

La Arena y Cimavilla son solo dos de la docena de zonas que han sido declaradas tensionadas en Asturias. Una declaración que, recuerdan desde la consejería, responde a "una decisión política meditada, basada en datos objetivos y orientada a facilitar el acceso a la vivienda en aquellos ámbitos donde existe una especial presión sobre el mercado residencial". El compromiso de Zapico y su equipo es seguir desarrollando "las políticas de vivienda previstas en la ley y trabajando para ampliar las herramientas que permitan garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible".

IU exige explicaciones a Moriyón

Desde el grupo municipal de IU en Gijón, su portavoz, Javier Suárez Llana exigía a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que explique a los vecinos de los dos barrios "por qué utiliza el Ayuntamiento para intentar que los alquileres no bajen en sus barrios. En plena crisis de acceso a la vivienda en nuestra ciudad, tenemos una Alcaldesa a la que le da igual lo que tengan que pagar los inquilinos por el alquiler de sus casas porque su prioridad es defender a quienes lo cobran, hasta el punto de recurrir para ello a los tribunales". Desde IU Gijón no solo se reivindica el mantenimiento de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas, se reclama que esa declaración se extiende a toda la zona urbana.