Zitrón proyecta ampliar su centro de I+D+i de Gijón mientras ultima los permisos

La empresa gijonesa Zitrón, especializada en soluciones de ventilación para minería e infraestructuras, continúa dando pasos para ampliar su centro de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en Gijón. La compañía, que este miércoles recibió la visita del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, tramita actualmente los permisos para levantar un nuevo edificio frente a sus actuales instalaciones en el polígono de Roces, un proyecto con el que busca reforzar su capacidad innovadora.

El presidente de la firma, Antonio Fernández-Escandón, explicó que la ampliación se encuentra “en la fase de permisos y de ejecución del proyecto”, aunque todavía no existe una inversión cerrada. “Estamos haciendo un estudio para optimizar las instalaciones y el espacio que tenemos”, señaló.

La futura ampliación llega en un momento de crecimiento para la compañía, que factura unos 140 millones de euros a nivel mundial, cuenta con 650 trabajadores —la mitad de ellos en Asturias— y desarrolla su actividad en 25 países, con ocho centros productivos repartidos entre Europa, América, Asia y Oceanía.

Un referente en innovación

La visita institucional estuvo centrada en conocer el funcionamiento del centro de I+D+i de Zitrón, uno de los 16 reconocidos por el Principado dentro de su programa de apoyo a la innovación empresarial. Borja Sánchez destacó el papel que desempeñan estas instalaciones para mejorar la competitividad de la industria asturiana. “Casi diría que hoy la innovación es una función más que debe desarrollar cualquier empresa que quiera competir internacionalmente”, afirmó el consejero, quien recordó que el Principado ha concedido a Zitrón una ayuda cercana a 500.000 euros para un proyecto de un millón de inversión.

Según explicó, desde la creación de la Consejería de Ciencia el número de centros de I+D+i empresariales en Asturias ha pasado de dos a dieciséis, con una inversión pública acumulada de 22 millones de euros que ha movilizado más de 50 millones de inversión privada. Para este año, además, la convocatoria de ayudas aumenta hasta los 4,8 millones de euros, un 70 % más que en la edición anterior. “Estos centros conectan universidad y empresa, generan nuevos productos y también nuevas compañías, además de atraer y retener talento altamente cualificado”, subrayó Sánchez.

Proyectos en medio mundo

Zitrón suministra sistemas de ventilación para grandes infraestructuras subterráneas, minería, hospitales y, más recientemente, el sector nuclear. Entre sus proyectos más destacados figuran la línea 6 del metro de São Paulo, la nueva línea del metro de Sídney, el hospital oncológico de Velindre, en Cardiff, el túnel de los Hamptons, en Estados Unidos, así como distintas explotaciones mineras en Canadá, Australia, Sudáfrica y Latinoamérica.

La compañía también está reorganizando parte de su estructura internacional con el cierre de algunas filiales, entre ellas la de Rusia, debido al contexto geopolítico.

Indra y la industria de defensa

Acerca de la evolución de los proyectos industriales de Indra en Asturias, el consejero aseguró que el Principado mantiene el mismo escenario de trabajo. Según explicó, la compañía continúa tramitando el Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), que incluye la futura planta prevista en el antiguo Tallerón de Duro Felguera, en Gijón, y las instalaciones de Barros. “Nosotros trabajamos con ese escenario”, afirmó, al tiempo que señaló que las conversaciones entre las empresas deben seguir su curso y que el Gobierno asturiano continuará “vigilante” y dispuesto a apoyar el proceso en aquello que esté en su mano.

Sobre el acercamiento entre Indra y Santa Bárbara Sistemas, Sánchez valoró de forma positiva que ambas compañías mantengan conversaciones. El consejero enmarcó esas negociaciones en el incremento de la inversión en defensa previsto para los próximos años y defendió que el sector necesitará la participación de todas las empresas para responder a la demanda. En ese contexto, consideró “una buena noticia” que se produzcan acercamientos entre dos compañías con presencia en Asturias.