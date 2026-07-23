Cimavilla quiere vivir en Cimavilla: los problemas de vivienda en el barrio alto por su uso para el turismo

«Estaría muy bien que la cifra se estancase y no hubiese más pero lo que debería haber es menos de lo que ya hay para que pueda haber oferta de alquiler y no se expulse a los vecinos». La reflexión es de Sergio Álvarez, presidente de la asociación vecinal «Gigia» de Cimavilla. La entidad lleva mucho tiempo poniendo el foco en los problemas de vivienda que tiene el barrio y en los que la proliferación de viviendas de uso turístico tiene mucho que ver.

A 20 de julio, y según el censo actualizado de pisos turísticos que acaba de publicar el Ayuntamiento en base a las licencias que otorga, en Cimavilla hay 185 viviendas registradas como de uso turístico. Son solo dos más que al cierre de 2025 y siete más que cuando a principios de 2024 volvió a permitirse la concesión de nuevos permisos tras un año de prohibición de más licencias en Cimavilla, La Arena y el Centro.

El problema en Cimavilla es que esas 185 viviendas dedicadas al turismo son algo más del 10% de las 1.770 viviendas que conforman el parque residencial completo del barrio. Su presencia reduce al mínimo la oferta de alquileres residenciales y ello profundiza el proceso de pérdida de población, suave pero constante, se puede leer en los informes, que marca desde hace años el devenir de una zona que es casco histórico de la ciudad y destino preferente de los turistas pero también quiere ser un barrio donde las familias puedan hacer vida. Un barrio donde vivir.

Una vivienda de uso turístico señalizada en Cimavilla. / Marcos León

Pero, denuncian los vecinos, el peligro ya no está solo en las viviendas de uso turístico. «Estamos detectando la compra de edificios enteros que se rehabilitan para convertirlos en apartamentos turísticos, algo que se sale de la categoría de las VUT pero también expulsa a los vecinos», explica Álvarez que resume la situación con un contundente «ahora tenemos pisos turísticos y apartamentos turísticos».

¿Y qué queda entonces para quien busque vivir en un piso en Cimavilla todo el año y no solo unos días de vacaciones? Una búsqueda en una gran plataforma muestra trece opciones. Problema, si se eliminan los alquileres de temporada la oferta se queda a la mitad y con precios que oscilan entre los 700 y los 1.200 euros.

La batalla de las zonas tensionadas

Con este panorama sobre la mesa los vecinos han visto como el Ayuntamiento ha iniciado una batalla judicial contra la consejería de Vivienda para frenar las declaraciones de Cimavilla y La Arena como zonas residenciales tensionadas, lo que permite a la administración tomar algunas medidas de intervención en el mercado de la vivienda. Por ejemplo, poniendo tope al precio de los alquileres.

«A nosotros las medidas de las zonas tensionadas se nos quedan cortas y puede que haya medidas que no sean efectivas pero no entendemos que el Ayuntamiento lo lleve a los tribunales», afea Álvarez para quien urge que alguien haga algo y lo haga ya.

Por eso se ofrecen a impulsar una reunión compartida con Ayuntamiento y Principado para «tomar medidas en conjunto. Hay que sentarse de una vez por todas y dejar de enredar pensando solo en las próximas elecciones. No se trata de ver quien se pone la medalla, se trata de buscar soluciones efectivas y tomar medidas que no expulsen a los vecinos del barrio».