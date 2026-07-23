"Dinosaurio Meteorito", la banda emergente de Gijón que sale de su cueva dispuesta a darlo todo en Salinas

"En un arrebato de ver cosas antiguas, nos pusimos a ver un anime que se llama 'Beck', que es un anime de los 90 que va de formar una banda, intentar triunfar, hacer canciones y nos quedó el gusanillo. Yo empecé a hacer muchísimos riffs con la gitarra y se los pasé a Edu, que me dijo que iba a cantar por encima a ver que pasa" narraba Miguel Angel Bonilla 'Mangel', guitarrista de Dinosaurio Meteorito. Pues a veces, las mejores historias nacen de la casualidad, y en este caso, la mecha de esta banda gijonesa nació frente a una pantalla. Esta misma espontaneidad bautizó al grupo, que se llama "Dinosaurio Meteorito". La banda es de Gijón, está compuesta por Eduardo Carretero "Edu", vocalista; Maria menendez "Espi", bajista; Miguel angel Bonilla; Anteo Pende, guitarra y Lukas Moro, batería. Está teniendo mucho tirón y actuarán este sábado en el Longboard de Salinas.

La joven banda, a la hora de definir su sonido, no reniega de sus influencias, sino que las adapta a su juventud. Sus canciones conectan rápidamente con el público al narrar vivencias propias del crecimiento. "Tenemos un estilo que la gente compara mucho con el pop-rock de los 2000. Se podría decir que con lo nuevo también tiramos a lo viejo" explica la bajista María Menendez 'Espi'. Esta nostalgia también se traslada al formato. En plena era del "streaming" y las plataformas digitales, Dinosaurio Meteorito apuesta por lo físico en su nuevo disco, aunque sin renegar de lo digital. "Nos gustaría que a raíz de sacar un formato físico en CD, pues también volvemos un poco a eso, que parece que se está perdiendo" añade Espi.

Musicalmente el grupo confiesa estar en plan evolución de cara a su próximo disco. "Ahora estamos buscando, con una acústica y una voz, una base de una canción solida sobre la que luego ya ir adornando y soltando arreglos" comentaba Edu de car al futuro del grupo.

La realidad de esta escena emergente en Asturias exige picar piedra. Encontrar un espacio para crear es el primer gran reto. "En general en Asturias, para tener un local de ensayo hace falta dinero y un poco de suerte. Se van soltando de vez en cuando y nada más se suelta uno ya ha entrado otra banda", explican acerca de la dificultad de sacar adelante una banda. A eso se suma el desafio de encajar la música en sus rutinas diarias. "Hay que pedir vacaciones para hacer una entrevista por la mañana, perder clase, pedir un día libe o trabajar días que no quieres trabajar para compensar. Todos los días hay que hacer cosas de la banda. Al final lo que menos acabas haciendo es tocar", insisten.

Afortundamente no están solos, la banda destaca el apoyo desinteresado de los artistas emergentes locales, un movimiento que parece marcar el inicio de una nueva escena local que permita que todos puedan crecer hombro con hombro. Estos grupos pueden ser "Muñeca Rusa" o la formación "8 y Medio". "Cualquier persona que quiera aportar su granito de arena porque cree que su idea está bien, estamos encantados de colaborar con ellos", aseguran.

Desde su nacimiento hace un año, crecen a pasos agigantados a base de trabajo duro y suerte. En este periodo de tiempo han ganado el "Festiamas 2025" y han quedado en segundo lugar en el Oviedo Rock. Para quienes quieran comprobar la energía de "Dinosarurio Meteorito", tienen dos citas marcadas en el calendario. La primera en Salinas y el 6 de agosto en las Dunas de Verdicio.