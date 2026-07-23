El Festival “Ye-Yé” vuelve a convertir Gijón en la capital de la cultura underground de los 60

Gijón vuelve a viajar varias décadas atrás sin necesidad de subirse a ninguna máquina del tiempo. El Festival Ye-Yé regresa del 23 al 26 de julio con una programación que va mucho más allá de la música en directo y que convierte distintos espacios de la ciudad en puntos de encuentro para los amantes de la cultura underground de los años 60.

Conciertos en la Plaza Mayor y el Teatro Albéniz, sesiones de DJs, cine de culto, exposiciones, una feria de ropa y discos vintage, pases de modelos y la tradicional concentración de scooters clásicas forman parte de una programación que, según explica uno de sus organizadores, Félix Domínguez, busca mantener una identidad propia. «No es simplemente un festival en el que suenan grupos y la gente bebe cerveza, sino que tenemos un talante cultural que muchos otros festivales no tienen», destaca.

El cartel musical reúne a artistas y bandas como Martha High, conocida como «The Goddess of Soul» y cantante durante décadas junto a James Brown; Julián Maeso Organ Sextet, Green Seagull, The Killing Floors y Wau y los Arrrghs, que ofrecerán un concierto especial con versiones de “The Sonics”. También habrá una quincena de DJs invitados en las distintas sesiones del festival.

Exposiciones

La programación comenzó ya con el ciclo de cine de culto “Nouvelles Vagues”, que se desarrolla hasta el 24 de julio en la Antigua Escuela de Comercio. A ello se suman las exposiciones, entre ellas una muestra con fotografías inéditas de una banda británica del “revival mod” tomadas durante sus giras por Estados Unidos. “Son fotografías que estaban en el negativo, pero nunca habían salido a la luz, y las enseñan por primera vez aquí, en el Yé-Yé”, explica Domínguez.

Aunque el festival mantiene su epicentro en la cultura sixties, el Ye-Yé se ha convertido también en un punto de encuentro internacional. “El público de Gijón puede ser quizás un 20%”, asegura su organizador, que explica que cada año llegan asistentes de toda España y de países europeos, además de visitantes de Estados Unidos, Argentina o México. “Todas esas microescenas se reúnen en Gijón cada año”, resume orgulloso de que el Yé-Yé llegue a distintos rincones del mundo.

Scootercruzada

Una de las citas más vistosas será la Scootercruzada, el sábado 25 de julio desde las diez a las once de la mañana en la plaza del Marqués, con decenas de Vespas y Lambrettas clásicas recorriendo la ciudad. La concentración, que lleva alrededor de tres décadas celebrándose, es ya una de las grandes tradiciones del festival y reúne vehículos históricos, restaurados y personalizados.

Tres décadas después de su nacimiento, el espíritu del Ye-Yé sigue siendo prácticamente el mismo. “Empezamos con cuatro grupos y dos noches, pero enseguida empezamos a incluir otras facetas culturales”, recuerda Félix. La cantidad y la calidad de la programación han crecido, pero hay algo que no ha cambiado nunca “Hemos cambiado en cantidad y en calidad, pero en esencia seguimos siendo lo mismo”.

El festival también ha creado una comunidad que regresa año tras año a Gijón. “Hay gente a la que solamente veo en el Ye-Yé cada año, pero igualmente somos muy amigos”, cuenta Domínguez. Una familia internacional unida por la música, la estética y la curiosidad por descubrir algo diferente.

Y precisamente esa curiosidad es, para el organizador, la mejor manera de entrar al festival. “Si tienes un poco de curiosidad y deseas conocer algo diferente, vistoso, divertido e interesante, tienes una oportunidad única en Gijón cada verano”, así anima Félix Domínguez a que todos los curiosos se acerquen este año a disfrutar al Yé-Yé