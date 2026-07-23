La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el violador de Somió por agredir a una menor de edad en Gijón

Novedad importante en uno de los casos que más marcaron a la ciudad. La Fiscalía solicita la pena de 15 años de cárcel para Boris S.M., el violador de Somió, por ser el presunto responsable de una brutal agresión sexual a una menor de edad en Somió en octubre de 2024. El Ministerio público considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual en el que concurre el agravante del uso de disfraz por perpetrar el ataque con la cara oculta con un pasamontañas.

Esta agresión sexual derivó en una compleja investigación por parte de la Policía Nacional de Gijón. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEV, se volcó para tratar de dar con el supuesto responsable. La investigación se prolongó durante algo más de 20 días. Al final, los agentes pudieron detener a Boris S. M. en su casa, situada en la calle Ribadesella, en Gijón, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su momento.

Los hechos ocurrieron a finales de ocubre de 2024 en el camino de Los Lirios en Somió. El Fiscal explica que sobre las siete y media de la tarde del 30 de octubre el procesado, nacido en 1982, y tapándose la cara con un pasamontañas abordó a la víctima, nacida en 2007 y por tanto menor de edad en el momento de los hechos, y la agredió sexualmente.

El Ministerio Público considera que los hechos son un delito de agresión sexual y hay también un posible delito de lesiones. Concurre el agravante de disfraz en la agresión sexual.

Por tanto, se pide la pena de 15 años por la agresión sexual, así como diez años de libertad vigilada. También una orden de alejamiento de 200 metros durante 16 años. Se le pide la inhabilitación para el sufragio pasivo durante diez años. Por el delito leve de lesiones se le pide pena de multa de dos meses con una cuota diaria de ocho euros.