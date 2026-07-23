La "Folixa pola Paz" volverá a alzar su voz en el Pueblu d'Asturies sobre el gentío del Festival Aéreo de Gijón

Mientras miles de personas dirigirán este domingo la mirada al cielo para seguir las maniobras del Festival Aéreo de Gijón, a pocos metros de la bahía habrá quienes prefieran lanzar un mensaje muy diferente. La "Folixa pola Paz" regresará un año más al Museo del Pueblo de Asturias como contrapunto antibelicista a una de las citas más multitudinarias del verano gijonés.

La jornada reunirá desde el mediodía actividades culturales, música, juegos y propuestas para todos los públicos bajo un mismo hilo conductor, "la defensa de una cultura de paz y el rechazo a la presencia y exhibición de aeronaves militares". Una reivindicación que este año adquiere, según sus organizadores, especial relevancia ante los conflictos internacionales y el incremento del gasto en defensa.

"Como otros años, vamos a contrarrestar el festival militar del próximo domingo y toda la semana militarista que tendremos antes", explicó Javier Arjona, representante de la Coordinadora de ONG del Principado de Asturias (CODOPA), durante la presentación de una iniciativa que volverá a coincidir con el espectáculo aéreo. Más contundente se mostró Lucía Nosti, de Acción en Red, al referirse a algunos de los aparatos que participarán en la exhibición. "Vamos a sufrir el Eurofighter, el Harrier, el Chinook y un montón de aeronaves que siegan vidas en otros países", afirmó.

El viernes, charla en al casa del Chino

La programación comenzará antes del domingo. El viernes, la Casa del Chino de Cimavilla acogerá la charla "Diálogos contra la guerra: el papel de la Universidad de Oviedo en el rearme del Estado español", con la participación de trabajadores y profesores de la institución académica. El grueso de las actividades llegará el domingo en el Museo del Pueblo de Asturias. A partir de las 12 horas habrá un cuentacuentos centrado en las consecuencias de las guerras y en las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares. Después llegará el tradicional vermú, acompañado en esta ocasión por un taller de baile tradicional asturiano.

Uno de los momentos centrales tendrá lugar pasadas las dos de la tarde con la lectura del manifiesto, que correrá a cargo del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. La jornada continuará con comida, juegos y diferentes propuestas culturales, con presencia también de colectivos vinculados con el Sáhara. La música ocupará buena parte de la tarde y prolongará la Folixa hasta alrededor de las siete y media.

Entre las incorporaciones de esta edición se encuentra "Ecoloxistes n’Aición", que suma la perspectiva medioambiental a las críticas contra el militarismo. Su representante, Paco Ramos, aseguró que existen "sobradas razones para apoyar y participar" en la Folixa en un momento en el que, a su juicio, "la guerra y el rearme" se presentan como algo "inevitable e incluso deseable". Ramos incidió además en que las consecuencias de los conflictos van más allá de las víctimas humanas. "Las armas nos traen muerte, destrucción y sufrimiento", afirmó antes de exponer otras consecuencias de la guerra. "Destruyen vidas, pero también ríos, bosques, suelos fértiles y mares, contaminan el aire y el agua y aceleran la pérdida de biodiversidad", concluyó.

En la presentación también estuvieron presentes Rodrigo Díaz, representante del Conseyu de Mocedá d’Asturies; Paloma Navarro, representante del Conseyu de Mocedá de Xixón; Miguel San Miguel, de la plataforma Asturies por Palestina; Javier Suárez Llana, portavoz de IU en Gijón, y Olaya Suárez, representante de Podemos Xixón, que acompañaron a los colectivos convocantes en la presentación de esta nueva edición de la "Folixa pola Paz".

La Folixa volverá así a coincidir con el Festival Aéreo desde una posición completamente opuesta a la exhibición militar. Mientras los aviones sobrevuelen la bahía de San Lorenzo, el Museo del Pueblo de Asturias concentrará una jornada que busca convertir la música, la cultura y la convivencia en su particular forma de reivindicar la paz.