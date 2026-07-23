Gijón agasaja a los asturianos y campeones mundiales Juanjo González, Óscar Celada y Borja Medio: "El fútbol español es ejemplo para el resto del mundo"

"Son tres personas que no vienen aquí como estrellas sino como lo que siempre han sido: trabajadores incansables, gente de equipo que entiende que detrás de cada triunfo hay muchas más manos de las que salen en la foto". Así se refería este jueves Carmen Moriyón, Alcaldesa de Gijón, a Juanjo González, Óscar Celada y Borja Medio, segundo entrenador de la Selección Española, médico y cámara, respectivamente. Un tridente de asturianos integrantes de la expedición que el pasado domingo conquistó el Mundial y bordó la segunda estrella y homenajeado con honores en el Ayuntamiento. "Este título es de todo un país, pero también lleva el acento de nuestra tierra", afirmó la regidora.

El gijonés Juanjo González, mano derecha de Luis de la Fuente, se mostró "contento" por aportar "su granito de arena" en este histórico triunfo, coronado con la trabajada victoria ante Argentina en la final. "Agradecemos las muestras de cariño y apoyo antes, durante y después del recorrido", sostuvo el técnico. La medalla que portaba era el objeto más preciado en el salón de recepciones. Autoridades, excompañeros o familiares, todos querían una foto con el oro.

"No solo ha sido la victoria, sino la forma en la que se ha conseguido", ensalzó Óscar Celada, natural de Luarca, que remarcó que "hemos hecho que el fútbol español sea ejemplo para el resto del mundo". Borja Medio, por su parte, agradeció la invitación al Ayuntamiento y su reivindicación de "personas que estamos en segunda o incluso tercera línea". Sin embargo, esta mañana ellos fueron los auténticos cracks. "Son tres oficios distintos con un denominador común: la entrega y el esfuerzo por lo colectivo", proclamó Carmen Moriyón.

La regidora declaró que la Selección Española "ya es historia viva del deporte mundial". Destacó que deja como poso "la lección de que los grandes logros nunca son de uno solo". "Si algo ha demostrado este grupo de profesionales, tres de los cuales tenemos el honor de considerar vecinos, es precisamente que se gana entre todos, sumando esfuerzos silenciosos que sostienen todo lo demás", ahondó.