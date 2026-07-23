Ya hay plan para el traslado de las obras del Nicanor Piñole: espacios acondicionados para la colección y los tres cuadros del Reina Sofía, a la Casa Natal de Jovellanos

El plan para el almacenamiento y conservación de la colección del Museo Nicanor Piñole durante las obras que experimentará el edificio Asilo Pola ya está definido. Los tres cuadros en depósito del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se expondrán en la Casa Natal de Jovellanos en el tiempo que se desarrollen los trabajos. La colección artística y de bienes muebles del equipamiento ubicado en la plaza de Europa se custodiará en dependencias especialmente acondicionadas, de ahí que se haya establecido una hoja de ruta estratégica destinada a garantizar la máxima protección de estos bienes durante el proceso. Las obras arrancarán tras el verano y se prolongarán cuatro meses y medio.

Un primer paso consistió en el registro de los elementos y su división en grupos atendiendo a sus características y significación en el marco de la colección del Nicanor Piñole. Se han contabilizado 6.120 dibujos pertenecientes a la colección permanente y 83 cuadros de esta colección permanente. Hay diferentes técnicas, si bien predominan los óleos sobre lienzo. También hay diez cuadros en depósito temporal —tres del Reina Sofía y siete del Museo de Bellas Artes de Asturias— y una colección de mobiliario, objetos y libros procedentes de la casa de Nicanor Piñole.

Las obras de la colección estable del museo gijonés se trasladarán a un espacio específicamente diseñado para este cometido. A saber, una cámara blanca destinada al almacenamiento de cuadros, conservados en condiciones medioambientales estables en cuanto a temperatura y con una humedad adecuada gracias al sistema de climatización con el que cuenta. Estas serán custodiadas en dependencias municipales que poseen un almacenamiento climatizado y equipado con estanterías de archivo móvil. Durante la estancia estos dibujos en la hemeroteca el personal técnico del Nicanor Piñole realizará revisiones periódicas.

Volviendo a los cuadros del Reina Sofía ("Retrato del profesor Camarasa", "Marineros en el puerto de Gijón" y "Primavera"), la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo aprobó el levantamiento del depósito existente en el Nicanor Piñole y la constitución de uno nuevo en el Museo Casa Natal de Jovellanos. Las obras se ubicarán en la sala de este último lugar dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, "enriqueciendo de manera significativa el discurso expositivo", apuntan fuentes conocedores del procedimiento. Luego regresarán a la plaza de Europa.

El cuadro "Marineros en el puerto de Gijón". / LNE

Con respecto a los siete cuadros del Museo de Bellas Artes de Asturias, se ha solicitado el levantamiento del depósito temporal y la constitución de un nuevo depósito al término de las obras de reforma del histórico edificio Asilo Pola. La colección de libros y objetos se protegerá de manera individual con materiales de conservación adecuados y se almacenará en cajas de cartón, a custodiar en la zona de estanterías que los museos de arte tienen reservadas junto a la citada cámara blanca. Los muebles, una vez embalados, se guardarán en dependencias municipales.

La obra "Primavera". / LNE

Los trabajos de climatización y accesibilidad a acometer en el edificio de Asilo Pola parten con un presupuesto de algo más de 634.000 euros. Los cuadros del Nicanor Piñole que abandonarán su "casa" por estas labores retornarán a su ubicación junto a la plaza de Europa como paso previo a la apertura del futuro complejo artístico de Tabacalera, en Cimavilla. Así se acordó hace unos meses en una reunión entre los albaceas de la obra del pintor y responsables del Ayuntamiento. En esa cita también quedó acordada la organización de una gran exposición sobre Piñole en 2028, que coincidirá con los 150 años de su nacimiento.

Estos pasos suponen un cambio en la hoja de ruta inicialmente prevista por el gobierno local, que planteaba que la obra de Nicanor Piñole diese un salto a una muestra en el Palacio de Revillagigedo para impulsar la visibilidad del pintor antes de desembarcar en Tabacalera. La propuesta se topó con el rechazo de los grupos políticos y de parte de la sociedad civil. Y, sobre todo, de los albaceas de la donación que Enriqueta Ceñal hizo de la obra de Piñole a Gijón y cuyas condiciones se entendían incumplidas con ese procedimiento.

El cuadro "Retrato del profesor Camarasa". / LNE

Un informe municipal señalaba el pasado año los vigentes problemas de mala regulación de temperatura y humedad del edificio del Piñole, lo cual obligaba a una intervención urgente en el complejo. Una actuación a todas luces incompatible con el día a día museístico. De paso también se aprovechará para solventar otro problema endémico, el de la accesibilidad, con la instalación de un ascensor. En cuanto al porvenir del Asilo Pola, la propuesta del Ayuntamiento es trasladar a este inmueble los servicios de la Oficina de Igualdad y del Centro Asesor de la Mujer (CAM), que atiende a mujeres maltratadas y cuya actividad se desarrolla en el centro municipal integrado de La Arena.