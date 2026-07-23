La Justicia paraliza momentáneamente el derribo del monumentos Héroes del Simancas, en Gijón

Importante decisión de la Justicia Asturiana en un tema muy relevante en Gijón. El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha emitido un auto en el que acepta las medidas cautelares pedidas por la Compañía de Jesús para paralizar el derribo del monumento Héroes del Simancas en la fachada del Colegio La Inmaculada hasta que no haya una decisión judicial al respecto. De esta forma, se frena la orden de la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, encabezada por Ovidio Zapico (IU), de retirar dicho monumento del colegio gijonés, en virtud de la Ley de Memoria Democráctica.

El auto de la Sala de lo Contencioso del TSJA se acaba de conocer este mediodía. Y deja en suspenso la resolución de dicha consejería, tomada el 5 de mayo. El auto, eso sí, por ahora no es firme y hay un plazo de cinco días desde la resolución de la notificación de la Sala para presentar un recurso de reposición.

De esta manera se escribe un nuevo capítulo en un asunto que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, estaba abocado a los tribunales y que tendrán que ser estos los que dictaminen. Se trata de un tema que, además, ha servido de nuevo para enfrentar al gobierno local de Gijón, encabezado por Foro y el PP, con la consejería en manos de Izquierda Unida en el gobierno regional.

La medida cautelar pidiendo paralizar la retirada del monumento se justificaba con la posibilidad de que cualquier acción sobre el conjunto escultórico al separarlo de la fachada del colegio pueda generarle un daño irreparable. Un daño que no tendría solución si finalmente el juzgado da la razón a la Compañía de Jesús en su pleito contra el gobierno autonómico y la pieza tuviera que ser repuesta al lugar que ocupa desde 1958.

La resolución firmada el 5 de mayo por el consejero Ovidio Zapico daba a los Jesuitas un plazo de cuatro meses para ejecutar la orden y de dos para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA si estaban en contra. Ese segundo camino es el que ahora se inicia dejando en manos de un juez la decisión final sobre el destino de la obra de Manuel Álvarez-Laviada.

La consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos seguía firme en su intención de retirar del espacio público el memorial del Simancas por su condición de símbolo de exaltación franquista que incumple la ley de memoria democrática.

Para ello, había solicitado a los responsables de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que no se acepten las medidas cautelares pedidas por la Compañía de Jesús en su recurso judicial contra esa orden y con las que buscan dejar en suspenso cualquier actuación sobre la obra hasta que no acabe el proceso judicial en marcha. Desde la consejería se ha emitido un informe negativo al respecto. Si bien, la Sala ha fallado a favor de la Compañía de Jesús.