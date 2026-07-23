La llegada a Gijón de su primera universidad privada, camino de los juzgados

La puerta de los juzgados se abre para otro de los grandes proyectos que Gijón tiene en marcha: la implantación de la Universidad Europea en los nuevos terrenos del Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria. La primera universidad privada que llega a la ciudad y el primer proyecto de La Pecuaria como nuevo espacio productivo.

La Corriente Sindical de Izquierda (CSI), cuya sección de sanidad ya recurrió a los tribunales para intentar frenar el proyecto de la firma Quirón de construir un hospital de titularidad privada en Nuevo Gijón –por ahora sin éxito–, repite movimiento desde el área de educación para buscar el bloqueo al proyecto de universidad privada en Gijón. Y tercero de los que han desembarcado en los últimos tiempos en Asturias con la Universidad Alfonso X El Sabio en Oviedo y la Antonio de Nebrija en Avilés.

El recurso es contra la autorización que le ha dado el Principado para abrir como centro adscrito a su sede de Madrid. El recurso legal llevará también la firma de representantes de AMA Asturies y tiene el apoyo de Somos Asturies, a través de la diputada autonómica Covadonga Tomé.

Representantes de la Europea firmaron el pasado mayo en el Ayuntamiento de Gijón el contrato de compra de la finca de La Pecuaria por 3,2 millones. Unas semanas antes conseguido la luz verde del Principado a su proyecto, que supone una inversión de 35 millones.

La previsión es iniciar la actividad en Gijón en el curso 2027/2028 con cuatro titulaciones: Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia; luego se sumarán Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia. Una vez desplegadas todas esas titulaciones la actividad en el campus alcanzará a 2.000 alumnos.