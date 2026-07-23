Moriyón releva a Oliver Suárez como presidente de Divertia por la firma de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo

Importante cambio en la empresa Divertia, con afectaciones a la mayoría del gobierno. La alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, acaba de comunicar el relevo del concejal no adscrito Oliver Suárez como presidente de Divertia, la empresa municipal de festejos. La razón es la firma de "al menos dos contrataciones, incluidos los conciertos del Parque (los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo)", que "no fueron llevadas ante el Consejo de Administración de la compañía". En su lugar, se nombra al actual concejal de Festejos y portavoz del gobierno local, el también forista Jesús Martínez Salvador. La salida de Suárez no supone solo un cambio clave en Divertia, sino que, como concejal no adscrito en el Pleno, es clave para la mayoría de centro derecha en el Ayuntamiento.

La decisión está tomada y se hará pública de forma inminente. Los motivos del cese es que la firma de esas dos contrataciones se hicieron sin pasar por el Consejo de Administración para su aprobación ordinaria y de "forma unilateral" por la Presidencia, es decir, por Suárez, "arrogándose poderes de los que no disponía en ese momento".

Moriyón considera que "ese procedimiento infringe el procedimiento estipulado para este tipo de contrataciones" y priva "a los miembros del Consejo de Administración de información y control sobre las decisiones de la empresa pública".Además, el 13 de julio, desde Alcaldía, se encargó un informe con el fin de corroborar esta "falta en el procedimiento" y "coordinar la subsanación de la misma", la "cual se llevará a cabo inmediatamente".

Oliver Suárez y Jesús Martínez Salvador / Ángel González

Desde Alcaldía se concreta también que será el actual concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, el que ahora presida Divertia. Este cargo ya lo ostentó entre 2015 y 2019, durante la segunda etapa de Moriyón en el gobierno local. "Lo hizo con notable éxito y garantiza el correcto desarrollo de la actividad de la empresa pública y la consecución de los objetivos y la excelencia marcados por el equipo de gobierno".

Un concejal clave en el Pleno

Oliver Suárez no es un concejal cualquiera en Gijón. Empezó el mandato como número dos de Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox. Vox logró en las elecciones municipales esos dos concejales, cifra que fue clave para que se pudiera articular lo que fue el tripartito. Es decir, el gobierno local de Foro, PP y Vox. Álvarez Rouco asumió las competencias de Festejos, mientras que Suárez encabezó la Presidencia de Divertia.

Todo saltó por los aires en octubre de 2023, cuando Álvarez Rouco anunció cambios de calado en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Carmen Moriyón escribió un tuit diciendo aquello de "se acabó". La cosa se resolvió con Sara Álvarez Rouco cesando en Festejos, pero Oliver Suárez se quedó como presidente de Divertia. Suárez pasó entonces a ser concejal no adscrito. Es decir, salió de Vox, pero siguió acudiendo a los plenos con normalidad.

Su papel era importante para garantizar la mayoría de centro derecha en el Pleno de Gijón. Ahora, tras esta salida, habrá que ver qué papel juega en lo que queda de mandato, que es más o menos un año.