Oliver Suárez asume su salida de Divertia, pero seguirá como concejal no adscrito: "Seguiré trabajando por Gijón"

Oliver Suárez asume su relevo en la presidencia de Divertia... pero seguirá siendo concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Gijón. Así lo acaba de anunciar él mismo en un comunicado enviado a través de Divertia y con el membrete de la empresa municipal. En el mismo, reconoce que la firma, sin contar con el consejo de administración, de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo, motivo por el cual Carmen Moriyón hizo efectiva su salida esta mañana, se debió a "un error en la tramitación" que para nada empaña la realización de las dos citas, "que fueron un éxito".

Suárez explica que durante la revisión de la actividad de la empresa "se ha detectado un error formal" vinculado a la firma de esos dos contratos "de acuerdo con los límites establecidos para mis competencias". Añade que "estos contratos, sobre los que no existe ninguna duda y cuyo objeto es público y notorio que tuvo lugar, deberían haber sido sometidos previamente a la aprobación del consejo de administración, algo que no ocurrió".

El edil no adscrito reconoce que "es una actuación incorrecta desde el punto de vista procedimental" y dice que "asume su responsabilidad íntegramente". Eso sí, matiza que "no existe cuestionamiento sobre el objeto de los contratos ni sobre los servicios prestados".

Sobre su posición ahora, comenta que "no entré en política para agarrarme a un cargo ni para vivir de esto". "No es mi estilo ni lo ha sido nunca", asevera. "Por ese motivo, y consecuentemente con mis principios y con lo que siempre he manifestado, tanto la alcaldesa como yo hemos decidido que esta era la salida correcta", dice.

Eso sí, añade que seguirá "trabajando por Gijón", por lo que se entiende que mantiene su acta como concejal. "Seguiré trabajando por Gijón, que ha sido y seguirá siendo mi único propósito. Ese es y será mi cometido desde el puesto que ahora me corresponde", zanja.

El comunicado íntegro de Oliver Suárez:

"En el día de hoy, se ha hecho público mi remplazo como presidente de la empresa Di-vertia Gijón S.A. En este sentido, me gustaría explicar con absoluta transparencia los motivos que han llevado a esta decisión y que se limitan única y exclusivamente a un error en la tramitación de dos conciertos, cuya realización fue un éxito.

En concreto, durante una revisión realizada sobre la actividad de la empresa se ha de-tectado un error formal vinculado a la firma de dos contratos de acuerdo con los límites establecidos para mis competencias. Estos contratos, sobre los que no existe ninguna duda y cuyo objeto es público y notorio que tuvo lugar, deberían haber sido sometidos previamente a la aprobación del Consejo de Administración, algo que no ocurrió.

Se trata de una actuación incorrecta desde el punto de vista procedimental, cuya res-ponsabilidad asumo íntegramente, aunque, insisto, no existe ningún cuestionamiento sobre el objeto de los contratos ni sobre los servicios prestados.

No entré en política para agarrarme a un cargo; tampoco para vivir de esto. No es mi estilo y no lo ha sido nunca. Por este motivo, por ser consecuente con mis principios y con lo que siempre he manifestado, tanto la Alcaldesa como yo hemos decidido que esta era la salida correcta.

Quiero agradecer al equipo de Divertia S.A. por su trabajo durante estos tres años, al Consejo de Administración y a todas las personas que han colaborado. Me siento orgu-lloso y partícipe de haber logrado dar a Gijón una estabilidad que es la base del creci-miento y la transformación que la ciudad experimenta. También de haber dotado a mi ciudad de la mejor programación del norte de España, en la cual se incluyen los exitosos conciertos de Lola Índigo y Alejandro Sanz.

Seguiré trabajando por Gijón, que ha sido y seguirá siendo mi único propósito. Ese es y será mi cometido desde el puesto que ahora me corresponde."