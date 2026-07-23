El plan de repintado de los pasos de peatones de Gijón arranca en Pumarín y durará hasta octubre

Las calles de Pumarín han sido el punto de arranque de un plan de repintado de pasos de peatones en la ciudad, que se va a prolongar a lo largo de estos meses de verano con la previsión de que termine en octubre. Un plan que ha impulsado la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, que ejecuta Emulsa a través de su servicio de señalización viaria y que tiene como hoja de ruta un documento elaborado por la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) a partir de las peticiones remitidas desde cada barrio.

Además de fijar los pasos de peatones con más urgencia de ser repintados, las entidades vecinales también han aprovechado la solicitud de colaboración que les hizo el edil de Tráfico, Pelayo Barcia, para indicar otras actuaciones en materia de seguridad vial que van más allá de pintar los pasos de peatones.

La asociación vecinal «Severo Ochoa» de Pumarín había indicado una docena de pasos en cruces. Los trabajos de mejora se han centrado en aquellos que carecían de regulación semafórica y donde el desgaste de la señalización horizontal era más importante. Las quejas de esta entidad vecinal habían sido trasladadas en comisión por IU a través de un ruego, que les fue aceptado por Tráfico. De hecho el compromiso en aquel momento de Barcia fue plantearse una actuación más global que alcanzara a más barrios y hacerlo, como le había solicitado IU, a partir de algún mecanismo de colaboración con el movimiento vecinal. Así se ha hecho.

Todos entre Cuatro Caminos y Poniente

Además de las actuaciones en Pumarín, se han hecho mejoras ya en la zona centro, en concreto en las calles Los Moros y Pelayo. Dos de las calles que había indicado la asociación vecinal «Jovellanos», que también ha pedido repintar pasos de peatones en Capua, Begoña, Uría, Cabrales, Alfonso I y la plazuela de San Miguel. Por otro lado, desde El Polígono se denuncia la mala situación en general de los pasos en el interior del barrio con un nivel de desgaste que se acentúa aún más en los lugares donde se producen los giros de los autobuses.

La situación de degradación es tanta y tan generalizada que desde El Natahoyo se considera necesario el repintado de todos los pasos entre la playa de Poniente y Cuatro Caminos. Nuevo Gijón también plantea una revisión general y la asociación vecinal de El Coto pide actuar en una treintena de pasos repartidos entre las calles Feijoo, Usandizaga, Manuel Junquera, Leopoldo Alas, Conde Toreno, María Cristina, Esperanto, General Suárez Valdés, Quevedo, Avelino González Mallada, Albéniz, Campoamor, Ramón y Cajal, Donoso Cortés y Tirso de Molina. La Calzada centra sus preocupaciones en las confluencias de las calles Simón González con Perú y Federica Montseny con Puerto Rico. También hay peticiones de Roces.

Hay otras peticiones que van más allá de repintar lo que ya hay. Por ejemplo, Nuevo Roces pide nuevos pasos de peatones en la avenida de Roces y Alicia Concepción a la altura del consultorio médico, Santa Bárbara una nueva regulación semafórica en la confluencia de la calle Antonio Tajani con la avenida de Oviedo y Moreda recuperar un badén en la calle Desfiladero de los Beyos.