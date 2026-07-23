La Playa de Estaño, en Gijón, estrena un acceso más seguro: “Antes daba miedo apoyarse en las barandillas”

La playa de Estaño afronta el verano con un acceso completamente renovado. Las nuevas barandillas y la pasarela de madera ya reciben a los bañistas después de una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Gijón para mejorar la seguridad y la accesibilidad del arenal. La intervención, que supuso una inversión de 23.194 euros, ha sido bien recibida por los habituales de la playa, que recuerdan el avanzado deterioro que presentaban los antiguos elementos y coinciden en que la reforma “ya hacía falta”.

Hasta hace apenas unas semanas, el acceso estaba marcado por unas barandillas desgastadas por el paso del tiempo y la constante exposición a las condiciones meteorológicas. Algunas incluso permanecían señalizadas para advertir del riesgo de apoyarse en ellas, una situación que llevó a reclamar una actuación urgente antes del inicio de la temporada estival. Ahora, vecinos y visitantes destacan tanto la mejora estética como, sobre todo, la sensación de seguridad.

“Ahora puedes apoyarte con confianza”

Berto Fernández, que acude prácticamente a diario a Estaño, asegura que el cambio era necesario. “Lo que había estaba muy deteriorado. Las bases de metal estaban muy precarias y las barandillas se movían. Ahora puedes apoyarte con confianza”, explica. A su juicio, la actuación llegó “un poco apurada” para el verano, aunque celebra que finalmente se haya ejecutado. “Tenía que haber venido en mayo, pero lo importante es que ya está hecha y quedó muy bien”.

La opinión es compartida por Lola Bonet y Alfonso Fuertes, habituales del arenal. “Nos parece estupendo porque era un peligro. Antes daba miedo apoyarse en las barandillas”, resumen. Ambos destacan además que la renovación ha respetado la imagen del entorno. “Han mantenido la estética de madera que había antes y eso queda mucho mejor integrado con la playa”, apuntan.

Otros usuarios reconocen que apenas se habían dado cuenta de la renovación, precisamente porque el nuevo acceso mantiene la imagen tradicional del lugar. Es el caso de Eugenia Collado y Miguel Collado, que valoran el resultado una vez se fijan en los detalles. “Queda muy funcional y sirve para personas de todas las edades”, señalan. Montse Pérez considera además un acierto que se haya mantenido la madera. “Si fueran de hierro, con el calor sería peor. Así se integra mucho mejor con todo el espacio”, afirma.

Sergio Hernández e Irene Méndez tampoco habían reparado inicialmente en las obras, aunque al observarlas destacan que la nueva pasarela y las barandillas transmiten una mayor sensación de seguridad. “Antes incluso había que dar un salto en una zona y ahora está mucho mejor resuelto. Era una mejora necesaria”, comentan.

Más seguridad para vecinos y visitantes

Incluso quienes visitaban Estaño por primera vez consideran acertada la inversión. Noelia Estrada, que acudió con sus hijos Alba y Enol Martínez, desconocía que las instalaciones acababan de renovarse, pero cree que este tipo de actuaciones “dan un toque estético y, sobre todo, más seguridad”. “Me parece una iniciativa muy buena, especialmente de cara al verano”, señala.

La actuación permitió sustituir todas las barandillas perimetrales y de acceso, además de renovar la pasarela de madera situada junto al camino principal. Los trabajos, inicialmente previstos para dos meses, concluyeron en apenas tres semanas, justo antes del periodo de mayor afluencia al arenal. Una rapidez que los usuarios también valoran y que permite que Estaño estrene temporada con un acceso más cómodo, seguro y plenamente integrado en el paisaje natural.