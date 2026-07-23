El PSOE de Gijón tacha de "inoportuno política y jurídicamente" el recurso municipal contra las zonas tensionadas

El PSOE de Gijón calificó este jueves como "inoportuno política y jurídicamente" el recurso interpuesto por el gobierno local contra la resolución que declaró como zonas de mercado residencial tensionado los barrios de Cimavilla y La Arena. Lo hizo en boca de su portavoz municipal, Carmen Eva Pérez Ordieres, que recalcó que la puesta en marcha de esta medida en otros lugares ha tenido "un efecto beneficioso" en el control de la subida de las rentas y "en la incorporación de nuevos inmuebles".

Los socialistas, además, llevarán al Pleno municipal de agosto la petición de que el Ayuntamiento se adhiera a la alianza europea "Mayors for Housing", que cuenta con 20 municipios. Otros están en lista de espera. "Pedimos que el gobierno asuma mayor protagonismo en la búsqueda de soluciones en la problemática de la vivienda, que lejos de ser algo coyuntural es una crisis estructural generalizada; nuestra ciudad no es ajena", sostuvo Carmen Eva Pérez Ordieres, que alertó del crecimiento del precio del alquiler y la compra de vivienda.

La portavoz socialista explicó que en "Mayors por Housing", alianza nacida en 2024, se buscan soluciones como una mayor financiación o un marco regulatorio más ágil. Pérez Ordieres destacó la transversalidad política de la iniciativa, con municipios de distintos colores políticos. Integran el proyecto, por ejemplo, París, Roma, Milán, Varsovia, Dublín o Zagreb. "Esta pluralidad refuerza la tesis de que este es un problema que nos afecta a todos y se debe afrontar desde la unión de todas las sensibilidades; unirse colocará a Gijón en una plataforma de influencia política en Europa", ahondó Carmen Eva Pérez Ordieres.

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Por otro lado, Pérez Ordieres aludió a unos datos recientes aportados por la Generalitat de Cataluña sobre zonas tensionadas. Indicó que desde el primer trimestre de 2024 al primero de 2026 se produjo una bajada de en los precios de los alquileres y un incremento del parque de alquiler. También que "los propietarios han considerado que existe mayor seguridad jurídica".