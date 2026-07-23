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La renovada Cámara de Comercio de Gijón ya aguarda el arranque de la Feria de Muestras: "Somos un referente indiscutible"

"Buscamos consolidar el trabajo hecho, con nuevas personas para innovar y tener esa vista en el largo plazo y la mejora continua", señala Félix Baragaño, presidente cameral, en el primer Pleno ordinario tras su reelección

"Vuestros éxitos serán los nuestros, de Gijón y Asturias", afirma Carmen Moriyón, que aboga por una colaboración "leal, fluida y constante"

Los participantes en el Pleno, ayer en la sede de la Cámara de Comercio de Gijón.

Los participantes en el Pleno, ayer en la sede de la Cámara de Comercio de Gijón. / Juan Plaza

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Sergio García

"Haremos el mayor esfuerzo para ser un instrumento eficiente para ayudar a la economía y la sociedad y aportar crecimiento y valor". Estas palabras pronunció este jueves Félix Baragaño,presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, durante el primer Pleno ordinario desde su reelección como líder cameral. "Buscamos consolidar el trabajo hecho, con nuevas personas para innovar y tener esa vista en el largo plazo y en la mejora continua", remarcó Baragaño durante un encuentro al que también acudió la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que señaló que en el Ayuntamiento hay "un fiel aliado". "Compartimos el mismo horizonte: el progreso económico y social de Gijón, el impulso a nuestras empresas y la generación de oportunidades para los vecinos", indicó la regidora.

La reunión sirvió para repasar la estructura interna de la Cámara, que cuenta con 55 vocales en su pleno, y algunas cifras. El presupuesto, por ejemplo, creció paulatinamente en los últimos años, desde los 6,4 millones de euros de 2022 a los 8,1 de 2025. La actividad en el recinto ferial Luis Adaro también va "in crescendo". En 2025 hubo 270 días con actividad, alcanzando casi el millón y medio de visitantes. Esta actividad representa el 0,6 % del PIB de Asturias y un 0,5 % del empleo.

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La cita por antonomasia del recinto ferial es la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que arrancará en unos días. Alcanza su 69.ª edición. En la pasada hubo 238 actos, con 733 expositores, 2.118 marcas y 748.884 visitantes. "Somos un referente indiscutible en ferias y congresos", reivindicó Félix Baragaño, que abogó por "seguir mejorando y avanzando" en la "competitividad y sostenibilidad en el que somos modelo".

Un momento del Pleno ordinario de la Cámara de Comercio de Gijón, con Félix Baragaño y Carmen Moriyón en el centro.

Un momento del Pleno ordinario de la Cámara de Comercio de Gijón, con Félix Baragaño y Carmen Moriyón en el centro. / Juan Plaza

Félix Baragaño destacó el "compromiso permanente con el entorno" de la Cámara de Comercio y resaltó la "relación extraordinaria" con el Ayuntamiento, basada en varios pilares. Baragaño proclamó que existe una "visión común" y un trabajo conjunto "para favorecer el bienestar de ciudadanos y empresas y de toda la sociedad asturiana". El presidente cameral abogó por "apoyar el desarrollo empresarial, turístico y comercial, con actividades que generen interés y empleo". "Hay personas que crean empleo y oportunidades, que arriesgan e innovan y hacen de Gijón una ciudad más próspera y con futuro", declaró Moriyón.

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La forista felicitó a Baragaño por su continuidad al frente de la institución. "La confianza renovada habla de la solidez del proyecto; vuestros éxitos serán los nuestros, los de Gijón y Asturias", aseveró la Alcaldesa, que refrendó el compromiso municipal para mantener una colaboración "leal, fluida y constante". En el Pleno también se recordó el premio nacional al "Liderazgo Social" concedido a la Cámara de Comercio de Gijón por la Feria de Muestras.

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